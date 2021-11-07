最近能源議題真是熱鬧，英國COP26全球氣候會議談減碳，牽動電力、交通及工業使用的能源。台灣下個月四大公投中兩個牽涉到能源，一為核四公投，一為藻礁公投。

有道是「能源一盤棋」，以電力而言，用戶不知道自己使用的電力是由核能、燃煤、燃氣、水力、風力還是太陽光電而來。換句話說，各種發電方式有替代性，規劃時要全盤考量。

不幸蔡政府的能源考量是一步錯，步步錯，越錯越離譜。

第一個錯誤當然是非核。蔡政府被民進黨過時的反核黨綱所綁架。30年前，反核是全球環保團體主流思想，民進黨以反核集結社會上反核的非政府組織，另一方面更以「反核就是反威權」為口號集結政治上的反對勢力。這張牌還真靈，民進黨日漸茁壯，反核黨綱提供了極大助力。

但成也反核、敗也反核。30年前民進黨據以茁壯的反核黨綱，30年後竟成了民進黨最大包袱。30年前無人知道全球暖化，30年後減碳抗暖竟成為全球神主牌。核電是台灣最重要的無碳電力，為填補非核後的無碳電力缺口，蔡政府只好規劃極大規模之綠電。

規劃綠電無妨，但蔡政府又犯了兩大錯誤。在獨立電網，任何時刻不穩定綠電的占比都有上限，所以綠電裝置大到某一程度之後，太陽能與風電將競爭上網。以台灣地理條件，太陽能全年發電時數遠低於風電，同樣的裝置容量，風電全年提供的發電度數遠高於太陽光電。所以依滲透率限制考量，太陽能裝置容量不宜太大，否則將擠壓風電發展。但蔡政府規劃2025年太陽能裝置容量2千萬瓩，遠高於風力發電，使台灣太陽能密度為世界第二德國的4倍，太陽光電太多是規劃綠電的第一個大錯。

蔡政府在發展風電也犯了兩個大錯。綠能是能量密度極低的能源，意即綠能單位面積能源産量極低。綠能合適在中美等土地廣大的國家發展，台灣地窄人稠，原來就不合適發展綠能。以風力發電而言，陸域風電電價遠低於離岸風電，所以全球風電中陸域風電占了95%。台灣土地太小，推動陸域風電困難，表示根本不合適發展風電。但蔡政府打鴨子上架，竟然異想天開，大力推動離岸風電，台灣竟成為全球唯一離岸風電裝置容量大於陸域風電的國家，所以發展離岸風電本身就是一個大錯。

但錯上加錯，蔡政府竟將「發展離岸風電」與「發展離岸風電產業」混為一談。為了發展離岸風電產業，竟然以高於國際行情一倍的躉購費率與外國開發商簽署20年的購電合約，造成國家人民近兆元的損失。所以發展離岸風電即犯下兩大政策錯誤。

第三大錯誤就是在未經任何專業評估，蔡總統輕易承諾2050年溫室氣體淨零排放並且將之入法。

首先依國際能源總署（IEA）報告，全球200餘國，除歐盟外，只有44個國家承諾2050年溫室氣體淨零排放。在提出承諾的44個國家中，只有11個國家將此承諾納入法律。全球國家都沒有台灣愛地球？事實是2050年淨零排放千難萬難，各國在國際壓力下喊喊口號可以，沒什麼國家真敢「以身試法」。蔡政府膽敢將其入法真可證明其能源知識之薄弱。

目前大家注意力都集中在電力碳排，但工業、交通及農業也都有碳排，此三者減碳極為困難，電力減碳相對容易。所以雖然各國將淨零排放目標設在2050年，但無碳電力目標都至少提前10年。以美國而言，拜登目標為2035年達到無碳電力，2030年80%電力無碳。台灣呢？

蔡政府執政8年，花了2兆元建設綠電，但蔡政府2025年電力配比目標為綠電20%，火電80%。依美國目標，2030年兩者占比要翻轉而為綠電80%，火電20%。可能嗎？

在馬政府時代，核電占比20%，水電生質能等綠電占比5%，火電占比75%。蔡政府大力推動綠能，結果是火電占比增加，不是極大的諷刺？目前歐盟規劃要徵收碳關稅，台灣最主要競爭對手韓國無碳核電占比25%，有如百米競賽韓國先跑25米，台灣有任何勝算嗎？

蔡政府應立即放棄非核家園政策，若台灣核電占比恢復20%，加上綠電20%，火電占比可由80%降為60%，對我國國際競爭力必將大有幫助。雖然2050年淨零排放仍不可能達成，但碳排必將大幅降低，極具效益。

本文指出蔡政府能源政策有三大錯誤：廢核、展綠、無碳，三者環環相扣，越錯越離譜，對台灣能源安全，經濟發展乃至人民生活都造成無可彌補的傷害。

（作者為台灣能源部落格版主、前吉興工程顧問公司董事長）

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