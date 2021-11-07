近年受到疫情的影響，網路平台成為民眾主要的消費方式。根據經濟部統計處零售業網路銷售額統計調查顯示，我國110年第三季與疫情前109年第一季網路銷售數據增加了300億元新台幣，而藥品、醫療用品及化妝品等零售業也增長了15億元，可以看出民眾以網購取代出門購物，以及對減少外出防疫的健康風險與保養意識的重視。根據今年(110年)衛福部食品藥物衛生管理署8月至10月資料，發現台灣六都的健康食品、藥物和化妝品違規件數中，健康食品竟佔了60%。讓我們不禁思考政府審查機制是否存在一些盲點而導致健康食品的違規案件數居高不下？以及我們是否該參照他國嚴謹的方式減少不實廣告的發生?

將台灣與美國審查機制做對比可以發現美國對保健食品的高需求與不實廣告規範的嚴謹。美國一方面為了避免昂貴的醫療費用，因此保健食品的需求量相對較高；另一方面，美國每年的健康食品不實廣告案件數並未超過20件，今年（2021）到10月底為止也僅有11件。其中原因乃是聯邦貿易委員會（FTC）對廣告進行監管，並制定廣告法（Truth In Advertising），通過各種法規進行私人訴訟。此外，美國針對不實廣告罰鍰處分，FTC可以裁罰高達4萬美元的罰鍰，甚至有些州可要求公司對發送給消費者的每一則不實廣告最高2500美元的罰鍰。一旦因不實廣告發生消費糾紛，消費者可以起訴要求損害賠償，以回收他們為虛假廣告服務的產品支付的費用。法院可以發布停止刊登廣告的命令，要求公司停止發布虛假或欺騙性廣告，並且可以要求公司向消費者正確披露產品真相的權益。

相對於台灣相關的法令規範，我國不實廣告無法有效制止的因素如下。其一針對罰則來說，根據食品安全衛生管理法第 45 條第一項規定:「違反第二十八條第一項或中央主管機關依第二十八條第三項所定辦法者，處新臺幣四萬元以上四百萬元以下罰鍰；……再次違反者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司……。」此法條自107年修法至今，衛福部並未有依法加重處罰之案件，罰則過輕容易讓業者將罰鍰視為廣告成本的一部分。

第二，對於衛福部執法積極度，根據同條第二項規定，不實之食品廣告「應按次處罰至其停止刊播為止。」衛福部不積極採取此方式，使廠商只需繳納該次罰鍰，而不是每推出該廣告都受罰，在我們調閱食藥署的資料中發現，有些不實廣告案件中裁罰原因為無照藥商，而案件數高達好幾筆，但在網路上搜尋此商品還是可以看到相關的購買資訊，因此台灣的不實廣告案例無法有效被制止。

第三，對於民眾檢舉制度機制的設計，依照行政罰法第29條規定:「違反行政法上義務之行為，由行為地、結果地、行為人之住所、居所或營業所、事務所或公務所所在地之主管機關管轄。」也就是説，當你身處台北檢舉A公司，事後發現A公司的承辦處在台南，此案件則無法受理，民眾難以檢舉。

因此，針對保健食品的不實廣告，我們認為台灣目前需要的是積極採取審核機制、提高廣告違規罰鍰以及民眾檢舉條款之修法，讓民間更有動機監督。此外，政府機關能參考美國的審查機制和增強我國法令的執行力，使得消費者權益更有保障，這是所有國民都引頸期盼的。

（作者為世新大學經濟所碩士生、世新產業經濟研究室成員）

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