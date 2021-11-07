台北市長柯文哲、基隆市長林右昌又為基隆捷運吵了起來，有「高鐵環島夢」的交通部長王國材加入戰局，拋出基捷二階段建設論，八堵基隆段是否興建，10年後再做決定。部長愛作夢，期待基北通勤更便利的基隆市民也得跟著做白日夢！

王國材有「最強工具人」的稱號，太魯閣號出軌事件後，臨危受命接下林佳龍的棒子，出任交通部長。日前高鐵宜蘭站選址爭議，民進黨內派系擺不攏，王國材另提出2個方案，爭議終於暫時止息。

宜蘭設站風波稍歇，對林佳龍前部長拍板的「西部高鐵、東部快鐵」，並投入5000萬元啟動的東部快鐵可行性研究，王國材卻喊出「高鐵環島不是夢」，表示不管是宜蘭高鐵，或已拍板的高鐵南延屏東到六塊厝，都應繼續延伸實現高鐵環島。

王國材的環島夢遭各界撻伐是政策買票，行政院長蘇貞昌卻緩頰稱許他有熱情、有夢；王國材趁機稱讚自己，政務官有兩種，一種沒有夢，只有保守；另一種有夢，有挑戰的勇氣。而他選擇後者。

其實王國材的高鐵夢並非憑空而來，今年3月底，蘇貞昌就為高鐵南延潮州鋪路，王國材只是呼應蘇揆的想法，對高鐵南延下指導棋，也算投桃報李還了蘇揆的拉拔之恩。

基捷爭議不斷，王國材加入林右昌和柯文哲的戰局，喊第二階段要等10年後，讓基隆市民先習慣到八堵轉乘捷運再決定，氣得柯文哲左轟王卸責，右批蔡英文把輕軌變不見。

若如王國材所言，基捷第一階段後年開工，第二階段還要再等10年，屆時不僅王國材不會是部長，整個軌道建設成本必再增加，第二階段還有沒有，沒有人可以打包票。

有政府要做事，不能只會作夢。