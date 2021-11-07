近來變遷最多的，應該是國際媒體對「台海風雲危機」的著迷！關於台灣的國際報導如今幾乎每天都有，畢竟在中美衝突的大架構中，經貿摩擦那些都是「放話叫陣」，唯獨軍事戰爭是真正的「血汗肉搏」，牽動著許多讀者、 觀眾對於人類戰爭的深層次畏懼與吸引力。

尤其CNN，根本就是靠波斯灣戰爭報導起家，這個媒體是骨子裡噬血，或者對戰爭無情頗具洞燭機先，立場彷彿陰陽判官。但兩岸戰爭真正涉及的「危機」終究不只是中國統一的歷史問題而已，而是「全球股市下跌、亞洲資產縮水、國際資本動盪」等無數的波及延伸到第三次世界大戰的可能，國際媒體如今嗅到的是這個氣味濃烈。

這也是為何近來新一波台灣政治人物「受邀訪問」，在國際上曝光大幅增多的原因。中美兩邊才是真正大咖，總要運籌帷幄地在複雜的競爭合作關係中嚴謹考量，無法動輒放話。但國際媒體需要「聲音」！蔡英文、蘇貞昌、陳時中之類的就成了「過場、檢場」的角色了。

「Taiwan Can Help」如今看來雖說是台灣疫情吹牛的大笑話，但去年這個讓「台灣」開始頻繁現身國際媒體的起點，確實鋪陳成為國際上人云亦云的政治談資。從「島內防疫」到「兩岸戰爭」，蔡英文政府以一種曝光式的供應，彷彿更致力於就此爭取著國際觀瞻；即使在根本上，這更傾向是一種「呼喚戰爭靠近」的不智之舉！

至於台灣島內的媒體環境，在大舉「綠媒化」的政治夾擊中，現實裡還能「監督、批判」民進黨執政的報紙電視已經非常少數。所幸「收視率、點擊率」的流量都在少數這一方！因為綠媒再多，幾乎每天只為了「政治粉飾」而已，節目與報導都難看死了！當中唯獨涉及「兩岸軍事戰爭」的主題，收視才會明顯良好。

說來民進黨長期收割政治利益最大的，是「芒果乾／亡國感」，但與其說是選舉票房鐵證，倒不如說是操縱了一種人類對於毀滅式未來的深層次畏懼，將之轉換成趨避的政治傾向。「芒果乾」基本上都是靠媒體去擴散！這些年在國民黨缺乏完整的兩岸論述，北京發言又經常落入台灣選舉圈套的情況下，民進黨幾乎單靠一招吃遍天下！

然而，當國際媒體如今也都大賣兩岸戰爭的話題，特別是難以想像中國大陸各家媒體、網路中，也開始頻繁報導討論兩岸開戰的各種軟硬角度時，「戰爭」已經從原本的禁忌與顧忌，變成一種彷彿理所當然的茶餘飯後了。

這當中最大的恐怖危機，是普世價值竟然開始接受兩岸戰爭「成為一種可能，甚至一種必然」！從民進黨最初為了選舉利益拿來說三道四開始，兩岸和平的高牆日夜被侵蝕，如今已然將「芒果乾」賣給國際媒體之外，也終於賣到海峽對岸，逐漸開始接受、甚至習慣兩岸開戰的所有可能！

近來關於兩岸何時開戰的「時間預測」越來越多，政治情勢推演的研判也各有依據，皆非無的放矢，最多集中在「台灣大選、美國大選」比如2023、2027年底的政權轉換時機！

兩岸戰爭在民進黨選舉利益的呼喚中，這些年埋下了種子，如今因果日夜增長，再驚覺已經儼然成為一棵參天大樹了。「兩岸更加逼近戰爭了」！這是一個每半年、一年回望國際情勢與媒體關注，已經是完全涉入人心日常，就差一念之間的事了！民進黨已經註定將是台灣歷史命運中永遠且唯一的罪人。

（作者為資深媒體人）