中共召開第十九屆中央委員會第六次全體會議，將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，從大陸媒體的報導看來，這項決議將包括兩個重點，一是肯定習近平10年來的政績，二是確立「共同富裕」為黨與國家未來的發展主軸。中共意在透過歷史決議建立共識、聚焦未來；西方媒體則解讀，是為明年即將召開的二十大預作準備，為習近平尋求第3任期提供合法性的論述。

第三份決議的重要性

就中共歷史而言，過去百年曾出現過兩份歷史決議，第一份是1945年中共六屆七中全會通過的《關於若干歷史問題的決議》，主要是對王明等左傾路線錯誤的否定，對蘇共背景的共產國際勢力進行清算，確立了毛澤東在中共黨內的統治地位，和毛的思想與路線在黨內的指導地位。該決議有效統一內部力量，對即將開啟的國共內戰做出戰略的調整準備，為後來的建政奠定基礎。

第二份歷史決議是1981年中共十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，主要針對中共建國以後到1976年文革結束這段時期的歷次思想、政治運動和路線鬥爭的經驗總結，重點是對毛澤東與十年文革重新評價。在政治上徹底否定了文革，但對毛採「三七開」評價，三分錯誤，七分功勞，保留毛澤東思想的指導地位，但對毛的政治繼承人華國鋒進行鬥爭，確立了鄧小平在黨內的領導地位。從此中共放棄階級鬥爭的政治綱領，全力推動改革開放。

從以上兩份文件可以得知，中共的歷史決議有三個作用：第一，在面臨重大轉折時刻做出戰略調整；第二，領導高層權力的重組或進一步鞏固；第三，對歷史經驗和教訓的總結，或做出歷史責任的區隔以延續統治正當性。從習近平的地位與國家發展戰略層面看，此時提出第三份歷史決議，有其重要性。

中共改革開放超過40年，土地、勞動等生產要素價格均大幅上漲，經濟成長勢頭已不如當年勇猛，甚至出現貧富不均、階級固化等不利現象，尤其在成為全球第二大經濟體後，經緯萬端的外部環境，更是前所未有的挑戰。鄧小平思想已不足以因應新環境和新挑戰，中共必須提出新思路、新方向，做為未來黨與國家發展的燈塔。

從習近平有關中共黨史的幾次講話可以理解，他對前兩個歷史決議都抱著肯定的態度，他在建黨百年的七一講話中也肯定百年中共歷史的成就。因此應可研判，新的決議不會否定前二份決議，尤其不會否定鄧小平路線，其時間跨度不至於太大，會在鄧小平改革開放所獲得的基礎上擘畫未來的發展方向。

共同富裕的台灣經驗

習近平自2012年接任中共總書記兼中央軍委會主席後，黨內核心地位逐步確立；2017年中共十九大將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章；2018年修憲改變兩屆任期制度，因而引起西方國家猜忌。如今習近平在內部定於一尊，外部挑戰卻與日俱增，二十大權力平穩過渡，對中共、對中國都非常重要。可預見這份新的歷史決議將是習近平最重要的一份說帖，將對其歷史定位有一番交代。

不過，若是將這份歷史決議視為鋪墊習近平連任的紅地毯，則過於小覷習近平與中共歷史決議的格局。這份文件將標誌新的歷史起點，在「東升西降」日漸明確的背景下，決定積極推動實現社會主義現代化建設，開展中共第二個百年。共同富裕將是新時代政策的重點，實現共同富裕必然會觸及政治、經濟與社會整體面向的全面性改革。共同富裕是許多政治思想家與政治人物的理想，在人類歷史實踐成功的經驗不多，特別是對中國這樣一個超過10億人口體量的國家，更是一大挑戰。

台灣經過數十年來生聚教訓、勵精圖治，根據孫中山先生三民主義的指導原則，也曾達到「均富」的目標，創造出世人所欣羨的經濟奇蹟與政治成就，可惜近年來貧富差距問題日益嚴重。台灣雖小，但追求國家富強、民主、均富的理想與大陸並無二致，兩岸應相互參考借鑑。