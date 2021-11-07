大陸國台辦日前點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮3人為頑固台獨首惡分子，還公布懲罰內容和追究範圍，對台灣政壇造成不小震撼。

行政院長蘇貞昌說他不受威脅，立法院長游錫堃說他覺得光榮，還有不少綠營人士深以未被北京點名而引以為憾，甚至跳腳，如駐德代表謝志偉。以目前低迷的兩岸關係和台灣一片爭相「抗中保台」的氛圍，這樣的反應不足為奇，但從以往中共對敵對勢力的處理方式和涉及未來歷史定位的觀察評估，此一懲處事件才剛剛起步。

回顧國共內戰期間，中共於1948年12月公布首批戰犯名單43人，包括蔣介石、李宗仁、白崇禧、陳誠、何應欽、顧祝同等人均入列，影響軍心甚巨，以後隨局勢演變而有增減，或逃或降或俘，處置方式不一，但終身追究的原則不變。唯二例外是原先列名26的程潛和列名31的傅作義，程潛後來宣布起義輸誠，到北京時毛澤東還親自到火車站迎接，中共建政後，出任中央人民政府副主席。傅作義則因對和平解放北平厥功至偉，不但免於追究，還在建政後讓他擔任水利部長，一抒抱負。

有人質疑為何此次蔡英文、賴清德皆未列名，筆者揣測，一則應是對台灣民選正副領導人的尊重，二則是保留未來兩岸談判的空間。這說明中國大陸國家主席習近平和統的主旋律未變，兩岸關係仍有機會因美國白宮可能調整對華政策而有轉圜餘地，蔡、賴二人仍可扮演適當角色，一如程、傅之史例般。

蘇貞昌、游錫堃皆已年逾七旬，未來活躍政壇的時間有限，游也稱他已不再選舉，不須再提高知名度，表面看似坦然，內心不免忐忑，究竟對岸會追究到什麼程度，包括與其有關之關聯團體企業和親屬、金主範圍。一個立即而明顯的影響應是將來卸任或退出政壇後的出路，很多與大陸有關係的企業或社會團體可能對他們敬而遠之，而使其蒙受實質損失。

今年初同樣遭到北京懲處的美國前國務卿蓬佩奧，卸任後一度找不到適當工作，因很多與大陸有來往的大型企業都不敢聘用他，最後只好在華府保守智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）落腳，偶爾在福斯新聞（Fox News）兼職當評論撰稿人，賺賺稿費，年收入不到2、30萬美元，比起季辛吉卸任後的境遇有如天壤之別。老季作為中共的長期友人，他自組的季辛吉顧問公司（Kissinger Associates InC.），30多年來充當美國大企業顧問，遊走於北京與華府之間，賺得盆滿缽滿。蓬佩奧私下一定欣羡不已。

最重要的關鍵還是未來的歷史定位問題，一旦將來兩岸大局丕變，台灣終極問題解決，則目前列名的頑固台獨清單將很難洗刷這種身分，除非未來對兩岸統一立有大功，否則終身追究刑責是免不了的結局，其歷史地位自有另一番評價。

曾擔任滿洲國首位外交總長的新竹人謝介石，1935年在派赴駐日大使前，以溥儀特使身分返台慶賀日帝在台始政40周年，總督中川健藏親迎於基隆碼頭，奉為上賓，旋又返回新竹老家為二公子完婚，在淨業院席開百桌，歡宴三日三夜，衣錦返鄉，風光無限。不數年日本戰敗投降，滿洲國瓦解，謝介石以漢奸罪論處，在北京繫獄多年，鬱鬱而終。

一度曾貴為旅外台灣人之光，卻因台灣大局丕變，使得現今已甚少有國人記得謝介石這號不小的歷史人物了。以古鑑今，當前政壇權貴們不能不有所警惕乎。

（作者為資深媒體人）