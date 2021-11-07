11月7日是「馬習會」6周年，2015年當時的總統馬英九和中共總書記習近平在新加坡會面。這是兩岸自1949年政治分治以來，雙方最高領導人的首次會晤，代表兩岸從敵對到和解。但短短6年，又從沒有人認為兩岸會開戰到現在台灣被視為「地表上最危險的地方」，令人浩嘆。

民進黨認為兩岸愈亂愈好

「馬習會」6周年最熱門的新聞，不是談兩岸和平，而是路透一則有關北京對台可能軍事行動的6種兵推想定，從封鎖馬祖開始，依序為占領金門、管轄台海領空、全面封鎖、無預警空襲、大舉攻台，最後爆發東亞戰爭。

諷刺的是，領導人「謀和」或「謀戰」，都在他們一念之間。馬英九為兩岸「謀和」，想辦法求同存異，創造兩岸和平共融；蔡英文為兩岸「謀戰」，配合美國印太戰略，不斷對中國大陸發出挑戰。

蔡英文「謀戰」的策略，因為背後還有美國，兩岸並不見得真會兵戎相見。但是若從《孫子兵法》裡的謀略來看，智慧的領導者應「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。「上兵伐謀」是不戰而屈人之兵，讓敵人喪失戰鬥能力，使己方達到完勝的目的。

「其次伐交」是指伐謀不成則「伐交」，也就是採用外交手段瓦解敵人的意志；「伐兵」指的是戰爭真的無法避免，才亮劍「伐兵」；最後才「攻城」。「攻城」是最下策，會大量損耗，若攻城之後人心未定，敵人勢必反撲，損耗將更大。所以，在《論語‧季氏》篇中有一句話：「故而遠人不服，則修文德以來之，既來之，則安之。」

在中華古典文化中攻防都有一定的哲理，但是蔡政府去中國化，把中華文化視為糟粕，不讓年輕人學習，以致年輕人不知攻防之理。蔡政府同樣不斷對大陸發出攻擊訊號，卻不知應用「伐謀、伐交」的方法，以至於兩岸處於戰爭邊緣，大陸隨時有可能兵臨城下。

這當然是最壞的結果，但路透的大陸攻台想定，又何嘗不是最壞的想像，兩岸與其走到最壞的想像，為何不選擇走「謀和」路線？

柯文哲勉力維持兩岸交流

大陸即使要攻台，也會有兩種選擇：逼談或滅台，這就需要區分手段和目的。如果大陸攻台的目的是為了逼談，把台灣逼上談判桌，那麼大陸就會採取小規模或局部性的衝突戰略，台灣願意上談判桌，衝突就可以結束。若想一舉攻下台灣，就必須有全面、周延的規畫，等到時機成熟，再大舉發動攻擊，讓台灣和美國措手不及，才能達到滅台的目的。理性而言，無論逼談或滅台都不容易實現。

大陸發展軍事力量不必然是為了攻台，最主要目的還是為了自衛並保護國家利益，兩岸有政治分歧，但也有共同利益與合作的基礎，大可以跟大陸「伐交」，避免大陸走上「攻城」最下策。

但蔡政府不這麼想，兩岸越和平，越不利於民進黨取得政權，兩岸越亂越好，這是民進黨想像兩岸關係的最有利狀態，因此「人不犯我，我也犯人」，就成為民進黨治理兩岸的規律。這種操作即使不會達到台獨的目的，可是只要能夠妖魔化大陸，民進黨也可以從中謀得政權利益。

兩岸兵凶戰危，馬英九趁馬習會6周年的機會，在臉書回顧馬習會的成就，呼籲國人珍惜和平的可貴。台北市長柯文哲也在規畫舉辦上海台北雙城線上論壇，勉力維持兩岸交流。馬英九、柯文哲等「兩岸和平派」對兩岸關係的想法和民進黨顯然不同，和平派創造兩岸求同存異的最大機會，為兩岸建造跨海和平大橋，民進黨則認為兩岸愈亂愈好。

只是，馬、習二人的努力已成空谷足音，兩岸敵對性越來越強，「馬習會」漸從台灣的視野中消失，上海與台北的雙城論壇也顯得孤獨。難道兩岸真的需要一場戰爭，才能喚醒人民對和平的珍惜嗎？