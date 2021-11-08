離開台灣的前兩周時，還有一個小小的願望沒有達成。沒有去過台北動物園打卡，動物園應該和菜市場一樣能體現一個城市的柔軟。

當我提出這個想法的時候，餐桌上的一個台灣男生說「真的嗎？我也想去！好久沒去了，想去看看他們過的好不好。」

我抱著和男生不一樣的目的，一同來到了台北市立動物園。時隔三年我還是記得那天好到爆炸的天氣，但是當時他看到動物的開心讓我感到疑惑。

我們頂著烈日，急匆匆的想要在一天之內逛完台北動物園，是個不小的挑戰。

「動物園一直都是小時候充滿憧憬的地方。」

「我特別喜歡看大型動物活動的樣子，像是河馬大象和長頸鹿，我想和他們一起躺在草地旁，享受暖陽和涼風的輕撫，慵懶的睡上一覺。」

他在河馬區駐足了好久，每個河馬都要仔細觀察到，要好好看看他的老朋友，確認他們有在好好生活。

在台北動物園看到最美好的一幕，不是小動物們自在的活動，而是路過大象區時，被角落裡一陣嘈雜聲吸引。

一位小哥席地而坐，手上著指套玩具扮演者大象和大樹，身邊圍繞著一堆嘰嘰喳喳的小朋友，問著各種無厘頭的問題。

故事大概就是大象和小樹是一對好朋友，有一天大象被抓進了動物園，它因為之後都不能見到小樹而日夜哭泣。

之後，大象被安排去了載遊客的任務，每天要不停地載人走來走去，而它身上的座椅就是小樹做成的，它和小樹狼狽地相遇了。

小朋友們七嘴八舌的打斷小哥的講述，小哥滿頭大汗還是溫柔地解答他們的腦洞問題，將保護動物的概念傳達給他們。

或者他們一時理解不了人類的殘忍，但是我相信一定有一顆小小的種子偷偷種下了。

台北動物園對於動物知識科普的公眾教育也頗有辦法，通過互動、通過講解、通過手指戲。

動物展示板上的各種介紹，詳盡又平實，不只是冷冰冰的知識，也滿足了小朋友好奇愛動的性格。

更是保住了父母的面子，抵禦了小朋友們十萬個為什麼的猛烈攻擊。

當我們好奇黑熊的園區為什麼園區會放著一個巨大的鐵桶時，黑熊用力推動懸掛的鐵桶，裡面的食物掉了出來。通過這種增加黑熊的活動量，模擬野外的行為，也在被他們圈養的日子裡增添了不少樂趣。

台北動物園的管理員組成一個類似行為豐富化小組，專門設計物件，供園內的不同動物使用。除了保障它們吃飽睡好，也要注重動物的心靈需求，以達身心健康。

台北動物園的羅院長曾經說過：動物怎麼使用玩具，有沒有效果，有沒有改善？這都是研究的部分，慢慢建構出這一類型的方案，找到每個物種在圈養的情況下，最合適的生活方式。

木柵動物園在復育瀕危動物及研究方面做的還算不錯，園區承擔了拯救受傷動物和瀕危動物的繁育任務。

從金門搶救回來的三隻水獺至今已經有了一個龐大的家族，數量之多導致它失去了明星動物的頭銜。

受傷後被送到動物園的穿山甲也挽救了中華穿山甲差點在中國滅絕的危機。

「因為我是台中人，對台北動物園的印象，只有小時候看新聞很常聽到一個很長壽的大象叫林旺，當時新聞報出來就很多人過去看他，他死掉之後還有一個紀念雕像。」

動物園初期動物明星是亞洲象「林旺爺爺」，它曾經參加過滇緬會戰，輾轉各地來到台灣，後半生都在台北動物園度過。

於2003年過世，享年86歲，是全世界圈養壽命最長的大象，也是幾代台灣人共同的回憶。

在整座台北市立動物園當中，最好的一個展區是台灣動物區。

台灣動物區中飼養了21種台灣的本土物種。每一個物種，都能讓你從保育和宣傳上感受出園方對它們的熱愛。

台灣是一個人口非常密集的地方，人跟動物的生活重疊度很高。但在華人的教育裡面，我們對於野生動物或是大自然的關懷是很薄弱的，也許沒有刻意要傷害，但是我們大部分人並不知道它們是我們的鄰居。

讓民眾知道有什麼樣的動物和我們共同在同一塊土地上，它們有什麼樣的故事，它們因為我們無心的一些行為可能導致殺身之禍。

很多台灣的原生動物都面臨到各式各種不同的問題，在這片區域，每一種動物都可以告訴你它面臨著什麼樣的困難。

園區建設都是半開放式的，呈現給遊客的比較符合自然環境，希望重現自然環境的願望，對動物的愛和熱情，再加上科學的方法，造就了這一座中國最好的動物園。

「我覺得我想要去動物園的心情，就像知道街角咖啡店有隻貓，偶爾會想去看看他。過一段時間就會擔心他們過得好不好，但是看到花豹吃的跟豬一樣就知道過的很幸福啦。」

他說出這些的時候，我有些動容了。

從沒想過動物園可以是這樣的存在，我總覺得下次再去動物園看到的動物，和上次看到的動物不是同一隻，畢竟在大陸的動物園生老病死的動盪才是常態。

動物園本身就是一件殘忍的事，將它們圈養在一個小空間進行展示，相信經歷過隔離期的大家也能感同身受那份崩潰。

所以台灣人去動物園，常調侃自己是去被動物看的。

羅院長也曾經表達過，台灣動物區的一些動物本是藏在森林裡面，但因為某些因素來到了動物園裡面，如果沒有辦法野放，我們會給它一個很重要的使命：它可以把這個物種在大自然裡的故事帶給民眾。

希望民眾不管是到山裡面遊玩，或者是日常生活中，大家也可以思考到動物的需要，不是只有人類的需要。

這是動物園的重要價值。（毛毛、半隻炸雞）

本文來源：柚子鋪灣交換生服務公眾號