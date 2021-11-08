近日國台辦下設涉台研究智庫單位「海峽兩岸關係研究中心」召開涉台座談會，與會學者專家來自大陸各主要涉台研究機構，包括中國社科院台灣研究所和近代史所、全國台聯、全國台研會、中國人民大學、北京聯合大學、國際關係學院、廈門大學等單位，幾乎網羅各地學者專家。會議討論經媒體報載，恰恰反映出當前兩岸關係已陷入惡性循環，兩岸敵對狀態如螺旋般上升，陸方認為民進黨政府需要負全責。

從大陸學界討論中，大致可以歸納不僅界定蔡英文總統所提兩岸互不隸屬是赤裸裸「兩國論」，試圖改變現狀；採取「聯美抗中」、「以武謀獨」策略及製造願意兩岸對話假象，實則是將兩岸對立衝突單方卸責於大陸。若是上述觀察正確，蔡英文任期內要恢復兩岸的對話及協商，幾乎是不可能任務，無異是緣木求魚。無論是兩岸兩會、陸委會與國台辦對話難以成局，更遑論「蔡習會」。

首先，大陸學界認定「互不隸屬」說法是「兩國論」，試圖改變台海現狀，實踐台獨目標。蔡英文總統在「雙十講話」中，拋出「四個堅持」，其核心就是「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」，本質上即是台灣從中國分裂出去，最終達到實現台獨的目標。此種論調同時糅合2002年前總統陳水扁的「一邊一國論」、1999年李登輝的「特殊的國與國論」及民進黨《台灣前途決議文》，為赤裸裸地販賣「兩國論」，嚴重違背兩岸關係的歷史、法理和現實，企圖「改變現狀」，在謀「獨」道路上邁出危險一步。

事實上，陳水扁是在面對獨派召開世界台灣同鄉會倡議「一邊一國」，李登輝則是接受國際媒體「德國之聲」所做採訪聲稱「特殊的國與國論」，但蔡英文卻是選擇在正式國家慶典演說中宣稱「兩國論」，其政治意義及影響更為深遠。依據中華民國憲法、憲法增修條文預設「國家統一」立場，及《兩岸人民關係條例》預設「一國兩區」定位，只會表述「台灣地區」（自由地區）及「大陸地區」，並不會表述成「中華民國」與「中華人民共和國」，此即兩岸應是「互不承認主權、互不否認治權」。

其次，批判蔡英文「倚美抗中」、「以武謀獨」，充當西方遏制中國之「馬前卒」。大陸學界批判蔡英文接受美國CNN採訪時，標榜「民主防衛機制」持守「抗中保台」路線，「標籤化」大陸當局反對台獨行動為「威脅」；宣稱發展軍力對抗大陸軍事威懾，並證實「美國軍人在台」，聲稱對美「協防台灣」有信心，此為「妄圖挾洋自重、以武謀獨」，扮演西方反中勢力遏制中國發展的「馬前卒」角色。

從美國民主黨籍總統川普到共和黨籍總統拜登執政，皆建構印太戰略組成所謂「民主同盟」，共同遏制中國發展。隨著中國綜合國力上升，經濟力第二、軍事力第三，其國力上升引發美國全球霸權殞落之心理失落，甚至可能產生「修昔底德陷阱」，最終不可避免踏入終須一戰的宿命。美國藉由印太戰略意圖圍堵中國之目的，及民進黨政府採取「抗中保台」路線及「倚美抗中」戰略，正好形成「合謀」。民進黨宣稱蔡英文執政是台美關係最好時期，然而美國拜登政府最高印太事務協調官坎培爾卻提出，美國不會支持台獨說法。

針對美國是否協防台灣，國務卿布林肯也只有重複回應「會依據台灣關係法，確保台灣有能力自我防衛」。儘管拜登先前曾表態會出兵防衛台灣，但此說法隨後遭白宮澄清稱美國對台政策並未改變。換言之，美國並不支持台獨，雖支持台灣應擁有自衛能力，但未必會真正防衛台灣。美國對防衛台灣安全承諾並非是絕對的，但台灣卻願意充當其印太戰略的棋子角色，這樣的國家戰略並非「友美和中」均衡戰略。

最後，認定民進黨政府製造願意與大陸對話的假象，推卸其造成兩岸形勢持續複雜嚴峻的責任。批判民進黨當局加緊勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是兩岸關係緊張動蕩的根源。自蔡英文執政後，一再呼籲與大陸進行對話及協商。大陸當局提出「九二共識」是兩岸共同政治基礎，蔡英文卻提出兩岸對話不應預設任何「政治前提」。同時，也提出「九二歷史事實」、「九二會談精神」作為「替代方案」。然最後卻公開宣稱從未接受「九二共識」，拒絕接受兩岸對話與協商的「通關密語」。

民進黨當局一再呼籲與大陸展開對話與協商，蔡英文連續在多次國慶、元旦演說重申「和平、對等、民主、對話」，在無預設任何政治前提下，願意與大陸進行「有意義對話」及「建設性對話」。同時，陸委會主委邱太三也曾提出「建設性模糊」概念，試圖取代「九二共識」此一「創造性模糊」語詞。然蔡英文不僅不承認「九二共識」所隱含「一國內部關係」，反而又稱呼對岸為「鄰國」、「兩岸」為「兩國」，彼此互不隸屬。這無異是直接挑戰大陸對台政策的基本核心主張，背離其兩岸「同屬一中」、「同屬一國」的關係定位主張。如此焉能不挑釁大陸反台獨的底線呢？這使得兩岸對話異常困難，從而升高兩岸遭遇戰爭邊緣的風險。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授）

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