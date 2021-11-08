小時候，我家貧窮。因為營養不良，尤其缺油，母親29歲時月經就停了。醫生說只要多吃點油，肥肉多幾塊，月經就會恢復。當時家裡炒菜，鍋裡先不放油，菜炒好了，在上面澆一點油，使菜好吃一點。

到餐廳撈油！

現在大家買肉，瘦肉貴，肥肉比較便宜，豬油似乎沒人要。但在窮困的時代，豬油最貴，肥肉次之，瘦肉最便宜。從前到餐廳吃飯，喜歡油多。現在相反，我們常稱讚某家餐廳，菜不錯因為不油膩。真是此一時也、彼一時也。

喜油的現象到民國50年，我大學畢業時還是如此。當時我念成功大學，飯食缺油。我們在學校包伙，食堂供餐，一桶蔬菜，一桶葷菜，加白飯，大家排隊領。後有同學發現，可以早點去餐廳撈油。

放葷菜的那桶，上面有很多豬油，撈來放在飯上，味道非常鮮美。我有次去得早，大撈特撈貪心撈了很多油。但因油太多，吃得人昏昏的。後來廚師發現大家撈油，在菜桶由廚房搬到餐檯前，就先將油撈出來，放在蔬菜桶內。撈油風氣乃壽終正寢，再也撈不到油水了。

豬油拌花生

當時很多父母都寄豬油給住宿的孩子，油水多、營養好一點。那時妻子蘇老師也讀成大，父親是台大教授，家境比較好一點。每次上學時，她母親都會裝兩罐豬油拌花生給她。以為可以讓蘇老師伙食營養一點。但一到學校，聞香同學都來了，親近一點的同學可以分到一匙，沒幾天就分光了。

在成大餐廳撈油的事，雖然在當時也只有幾天好康，但卻記憶猶新。現在餐廳如仍可撈油，相信也沒有人會有興趣去撈油了。

但有一種撈油，自古至今，都依然興旺，很少有人不喜歡撈這種油的。

肥缺是甚麼意思呀！

那就是在機關裡工作，常有所謂的「肥缺」，在工作上可以撈很多油水的職位。例如海關的驗估員，營利事業所得稅的查帳員等。有的肥缺可撈很多油水，但肥缺不是人人都可有的，有關係才可佔到肥缺。而且油水不是一人獨享的，要向上分，否則你不識相，很快就調離肥缺位子。

這種撈油肥缺，在公務員待遇愈低的時候愈普遍。現在公務待遇普遍提高了，撈油情形就少很多。所以政府一定要提高待遇以養廉。新加坡就是典型例子，薪水高，公務員撈油情況早就大大減少。

總而言之，油水不夠是不行的。要油水夠，國家必要經濟發達，人民所得提高，自然不會去餐廳撈油；公務員待遇高，肥缺等敏感職位，大家自然避之唯恐不及！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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