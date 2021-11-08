最近媒體報導，美國為了提高晶片供應鏈的透明度，要求包含台積電、三星在內的晶片業者，在45天內提供庫存狀態、銷售、客戶訂單等機密資料，引發國內的關切。經濟部長王美花表示，她已和美國在台協會（AIT）處長孫曉雅會面，確定問卷為「自願性、可選填」，非強迫、也不會要求揭露營業機密，讓社會大眾鬆了一口氣。

看似輕鬆的回應，讓人以為目前提交問卷資料，企業似乎有很大的自由度和裁量權。但事實上，主要的客戶、市場、供應商均來自美國，美國政府的強勢作風，外國廠商幾乎不可能抗拒，最近連三星都擋不住壓力，準備向美國公開資訊，值得我們警惕。之前，不少媒體擔心，甚至引用過去的歷史經驗告訴我們，1980年代日本半導體在全球市占率高達50％以上，美國為了壓抑其發展，提高日本半導體的進口關稅之外，也要求日本開放一定的市占率給美國半導體，導致最後日本半導體的競爭力大幅下滑，甚至為台灣、韓國所超越，歷史的借鏡不容輕忽。

政府這一、二年來，利用台灣半導體的優勢增加了不少國際的宣傳效果，同時，也為了解決汽車晶片短缺，而和各國政要、企業家有了密切的往來，並在國際上大出風頭，這些都是拜台積電公司之賜。如今護國神山有難，政府也應該適度的協助。因為晶圓代工在台灣產業占有不可動搖的地位，它帶動了上游的IC設計、下游的封裝、測試及相關設備廠商，整體產業有22萬從業人員，產值及出口值均達上兆元新台幣。加上半導體的優勢與便利性攸關台灣龐大電子資訊業的競爭力，可謂台灣製造業的基石、出口的支柱，其產業重要性、關聯性之大無以倫比。一旦半導體出狀況，可能損及整體電子資訊業的競爭力，正所謂「千里之堤，潰於蟻穴」，必須正視。

在體認到半導體對台灣經濟、產業的重要性之後，任何不利於台灣半導體的舉動，政府均應加以關切，並採取必要的行動，予以排除。我們認為政府可以採行的作法包括：首先，政府應責成相關研究機構，參考美國在1980年代對付日本半導體的制裁策略，以及日本的因應對策。同時，進一步剖析日本半導體競爭力為何下滑的關鍵原因，日本在歷史上犯了那些錯誤，並提出可能的因應對策，以供台積電及其他半導體廠商參考。

其次，一旦美國透過正式或非正式管道有進一步要求，例如台灣駐美國代表處、華僑團體、遊說團隊等，政府應協助廠商透過有力管道溝通協調，降低對台積電的任何損害。另一方面，可以透過各種國內外媒體、輿論的力量，影響國際視聽，強化台積電對美國的談判籌碼。

最後，協助台積電到美國、日本、德國等地排除投資障礙。在國內土地、人力、電力、水力等生產因素無力充分支應台積電的一再擴廠後，台積電前往海外投資、槓桿國際人才、土地、資金等資源，以及有效降低國際對台灣半導體的壓力，有其必要性。政府也應協助其排除國際間、外交上的障礙，甚至爭取國外更好的優惠與補助。

至於業者方面，在未來也應該規劃緊急的應變計畫，可以考慮採行以下的因應對策：

第一，儘快建立技術、資訊Know how的資料庫，區分可告知、不可告知的部分，尤其是若干不易表達、書寫的內隱知識（tacit knowledge）作為談判的底線。

第二，結合美國關鍵客戶包括Nvidia、高通、超微、博通等關鍵客戶，遊說美國政府，宣示關鍵資料屬於商業機密文件，不能隨便公布。

第三，積極前往美國、日本、德國等地投資，降低各國政府的疑慮，同時可以善用國外的土地、人才、資金等相關的資源。

除此之外，為了因應雞蛋放在同一個籃子的風險，政府應該加強半導體的上下縱深、橫向擴散。一方面爭取國外相關業者來台灣投資並進行國產化的努力，提高半導體對國產原料、化學材料的需求，帶動上游原料的發展，另一方面往下游的機械設備、營建相關設備發展，帶動本土的機械產業、科技基礎建設業者，使台灣的產業更有縱深，更不容易被取代。其次，增加半導體對農業、傳統產業、服務業的擴散效果，例如半導體可以用於農業無人機施肥的晶片、帶動達文西手臂醫療器材的發展、整合AI晶片進行人體生物訊號感測，以及利用AI、大數據協助服務業的精準行銷等。如此，在更大的擴散效應下，增加台灣產業的光譜，才足以降低產業單一化的風險。