｢電火球｣最近渾身是勁，三天下來跑了9場公投說明會，人家說這是他的「閣揆保衛戰」，四大公投垮了，行政院長的位子也沒了。

這樣就小看了蘇貞昌，「四個不同意，台灣更有力｣不是他喊出來的，是小英總統，四大公投如果崩盤，他的位子雖然不保，蔡英文同樣坐不安穩，所以他言稱總統，表面是推崇，實際卻是拖她一起下水。

前陣子蘇在立院被藍委K得滿頭包，四大公投議案也弄得他左支右绌，綠營同志卻像是作壁上觀，看熱鬧有餘，為其幫腔的少之又少，看在眼裡冷暖自知。

孰料平地一聲雷，對岸突然朝綠政府放了一炮，把蘇貞昌、游錫堃及吳釗燮等三人點名為「台獨頑固份子」，這不啻是天上掉下來的禮物，未被點到名的還頗不是滋味。蘇貞昌撿到槍如虎添翼，本來只想保住閣揆寶座，現在大門洞開，問鼎總統大位誰曰不宜？

「台獨頑固份子」等於是為其頒贈｢台獨勳章｣，自稱｢務實的台獨工作者｣有什麼用？受女皇欽點｢太子爺｣有什麼用？他可是被對岸認證的｢台獨領袖｣，連李登輝、陳水扁、蔡英文都不夠格，蘇貞昌拿到問鼎大位門票，爭取黨內初選誰曰不可？

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