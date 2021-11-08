國安局長陳明通日前在立法院表示，依據該局判斷評估，攻占東沙、以戰逼談的劇本在蔡總統任內不會發生；同時他也坦白指出，中共內部對於是否打東沙也曾辯論過，國安局對此有一定了解。

陳明通的「坦白」談話，讓台灣老百姓放心不少，相信也會讓美國政府及關心台海情勢的日本與西方國家不至太過擔憂。因為面對大陸最前線的情報頭子，已經如此清楚的預判未來2至3年的兩岸情勢。不過，陳的談話已經引發諸多爭議，也有不少矛盾之處。

首先，情報界有一名言，「從事情報工作者，要閉緊嘴巴，並將所知機密帶進棺材」。情報人員要當無名英雄，想出風頭就不能當情報員。陳明通以愛說話聞名於政界，當了情報界的領導人，仍不改其個性。除了證明蔡總統所託非人，專找毫無情報工作背景的陳當局長，也證明了民進黨政府的確是沒有人才了。

其次，李登輝在96台海危機的「啞巴彈」之說殷鑑不遠，害死了我方情報史上策反的共軍最高階少將劉連昆。如此血淋淋的教訓，難道陳明通會不知道？台灣有句俗話，「你不說話，別人不會當你是啞巴」，愛說話的陳明通應該去當政府發言人才對。針對上述談話，陳局長至少要在立院對外保密的「閉門會議」說明才適當。

再者，陳明通前些時候曾指出，如果沒有突發事件，蔡總統任內不會發生戰爭。就連美國及日本的情報單位都不敢如此大膽預測，莫非陳局長已成為「上明下通」的法師，可以預判未來？既然如此，蔡政府為何還要大肆向美國採購武器，美國軍艦異於以往的頻繁巡弋台海？這不是極大的矛盾嗎？

請小英總統管好陳明通的嘴巴，恐怕要比獲取情報資料更為重要！

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