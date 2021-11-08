美國海狼級核動力攻擊潛艇康乃狄克號（Connecticut SSN-22）於10月2日在南海潛航時碰撞「不明物體」受損，造成13人輕傷，2人「中度」受傷，該艇被迫浮出水面，旋以浮出水面方式航行返回關島。

事發後美國軍方直至7日方陸續公開此事，稱康乃狄克號碰撞的是一座未被標明的海底山脈，事件沒有導致任何危及生命的傷害，「這艘潛艇仍然處於安全和穩定的狀態」其「核推進裝置未受到影響，仍在全面運行」。11月4日進一步聲明，第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）中將以導致「喪失信心」為由，解除康乃狄克號阿爾吉拉尼（Cameron Aljilani）海軍中校的指揮官職務、卡欣（Patrick Cashin）海軍少校的執行官職務、及羅傑斯（Cory Rodgers）聲納技術士官長的水手長職務。據一名官員透露，潛艇人員沒有運用應有的審慎判斷，並在海圖繪製沒有其他區域良好的海域以超出該有的速度航行。

中國外交部發言人趙立堅8日亦陸續回應，表示中方多次嚴重關切，指責美方「故意拖延和隱瞞事故詳情」，並連提四問，此次派出核潛艇悄無聲息地在南海潛航，究竟是要執行什麼任務？這一次究竟撞上了什麼？為什麼會撞上？是否造成核洩漏，給海洋環境帶來核汙染？

關於康乃狄克號碰撞事件，雖然中美官方聲明發言訊息有限，顯然是都為中美關係留下餘地。因為，康乃狄克號成員都是美國海軍千裡挑一的壯漢，居然人員13名輕傷、2名「中度」受傷，且被迫必需浮出水面返航，如此受損情形，可見其撞擊力道強大。如係深海不明物體，以康乃狄克號之先進聲納不可能無所知，但當時如果正在進行不可告人的偵察或跟監行動，基於避免暴露而用被動聲納，致在深海與「不明物體」相撞。但是要使近萬噸的康乃狄克號如此受損，「不明物體」必需體積極其巨大，故其所撞之物，極可能是中方潛艇或其無人潛艇，否則趙立堅如何能連提四個如此具體問題。

美國海軍水面戰艦近年打著「航行自由」的旗號在南海對華搞抵近偵察，屢遭中國反制。依邏輯推理，康乃狄克號千里迢迢來到南海，肯定是在海南島軍港敏感水域搞抵近偵察，招致中國反制（如果事發地點在公海，美方何需故意隱瞞）。

即使是在面對全球最先進的核動力攻擊潛艇康乃狄克號的抵近偵察，中方不可能對該艇發動攻擊，因為那將引發中美核戰。但是如果是兩艇深海相互碰撞，一如20年前南海撞機事件中國空軍王偉在執行驅離時以命相博，貼近美軍偵察機致發生碰撞，那又另當別論。

但深海碰撞，首先是中國在深海偵測領域已與世界接軌，方能偵測康乃狄克號的抵近位置，隨後中方核潛艇以兩軍相爭勇者勝的氣勢，進行貼近的深海驅離，在過程中發生擦撞致美核潛艇受損（或美核潛艇為規避而超速航行撞上無名山脈受損），但又使中美核潛艇不爆炸並均能全身而退，這是高難度的驅離。依邏輯推理，不太可能是無人潛艇，因其體積小且深海遙控不易，稍一不慎引發深海爆炸，形同中國對美軍發動攻擊。

故這次美核潛艇撞擊事件，大概率的可能是中美深海核武的較量。如果此一假說成立，那近日媒體沸沸揚揚爭論中國大陸是否會武統一事，無需再爭，因為依邏輯推理，如果為了確保深海領土主權，中國大陸都敢於與全球超級強權美國在深海進行驚心動魄的核武臨戰較量，那為了確保台灣不從中國大陸分裂出去，武統為何不可能發生？剩下的只是何時武統的問題？而且日本如藉機染指台灣，則遭受重創是肯定的答案。

至於大陸的統一意志，11月2-4日在華盛頓舉行的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum），新加坡國防部長黃永安在回答論壇主持人、也是阿斯本戰略集團聯合主席奈伊的問題時指出，台灣問題直接牽涉到中共的政治合法性（事涉民族意志），這是一條「深紅線」，在處理台灣問題的過程中，可能出現誤判的情況。

故對我們台灣而言，就是不要故意屢屢觸碰「深紅線」，致使出現大陸誤判，棄「和統」採「武統」。

（作者為社團法人台灣史研究會理事長）

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