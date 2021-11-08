大陸媒體報導，退役上將夏瀛洲稱中共戰機出海在我西南空域，是在自己的領土，完全有權去巡邏。國防部回應，國軍專注戰訓本務，不做任何評論，強調軍人核心價值不受影響。

退將若對時局不滿，發發牢騷屬人之常情，甚至對現役幹部批評兩句，也不算過分。但此報導一出，大陸網民一片叫好，正好符合了中共「認知作戰」的需要。

夏上將曾擔任空軍官校校長及國防大學校長，大陸戰機頻頻繞台，他的許多部屬、學生還在第一線上保衛台海安全，接受陸媒訪問，稱共機繞台合理，他昔日的部屬、學生們情何以堪。

夏先生成長、受教育都在台灣，當年為了「獻艦復仇」而投考軍校，在空軍擔任飛行員期間，依當時台海局勢，別說共機繞台了，共機一出海就要立刻升空攔截，夏先生當年應該經歷過無數次這種任務。

面對台海緊張情勢，國軍別無選擇，就是要保衛國家安全。夏上將雖然已離開軍旅後，自應享有言論自由，但此言一出，立委頻頻質詢邱部長，邱部長每天忙著建軍備戰，還要投書國外媒體，早已忙得焦頭爛額，老前輩們還一直扯後腿，就放過小老弟邱部長了吧。

如果大陸媒體報導不精準，就請夏將軍說清楚吧。

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