民進黨「去中華民國化」再下一城，日前民進黨立委蘇治芬等18人提出《公文程式條例》第6條修正案，要將公文紀年從中華民國改為公元，這項提案又是轉型正義的藉口，同時也是自中華民國折壽成72年後再一次去中國化的鐵證。

民進黨種種台獨的動作，已經不單是表達對中華民國的厭棄，更是無視於兩岸關係緊張、美中台三邊關係呈現僵局，再一次地主動挑釁，中華民國慢慢已在民進黨轉型正義中漸漸消失，色彩越來越淡，民進黨的轉型正義已經變成另一種的轉型不正義，不只把中華民國轉掉，更把台灣的安全與發展當成籌碼，再一波波透過法律導致不可逆轉的結果，一個《公文程式條例》的修正案，其中的仇恨與敵意溢於言表，中華民國只剩72歲，連民國的年號都不見了。

這部經歷多次修正的法律，從民國17年起隨著時代的變化，及公文形式和格式的改變已經歷多次變化，它的重要性是一旦修改後，全台所有處理公務之文書都必須隨之改變；舉凡令（公布法律、任免、獎懲官員，總統、軍事機關、部隊發布命令時用之)、呈(對總統有所呈請或報告時用之）、咨（總統與立法院、監察院公文往復時用之）、函（各機關間公文往復，或人民與機關間之申請答覆時用呈之）、公告（各機關對公眾有所宣布時用之）及其他公文，必要時得以電報、電報交換、電傳文件、傳真或其他電子文件行之。上述這些文書都會受到影響，影響幅度不可謂之不大。

此次民進黨將修改對象鎖定在象徵政治主權的紀年方式，第6條原規定公文應記明國曆年、月、日；機關公文，應記明發文字號。民進黨企圖將公文中的「民國」改為「西元」，理由是隨國際化時代到來，民眾日常生活各種資訊，多以公元紀年來顯示，電子設備時間、網頁搜尋引擎等，已鮮少使用「民國」紀年。民進黨認為公文乃政府機關處理公共事務之重要文書，應與時俱進增加民眾生活的便利。世界上僅台灣與日本仍使用本土曆法，但日本是神權信仰國家，維持天皇制度，因此繼續使用本土曆法。我國是亞洲現代化民主國家，沒有理由繼續使用「民國」紀年。

對此國民黨立委陳以信批評，這是「去中華民國化」的惡例，陳以信表示，蔡英文總統才在國慶文告中將中華民國折壽成72年，刻意忽略開國以來38年的重要歷史，現在乾脆不隱瞞，連中華民國紀年都要完全丟棄。他質疑，既然民進黨這麼痛恨中華民國，何必假裝還是中華民國政府？蔡英文何必假裝還是中華民國總統呢？

民進黨靠著人數的優勢，以轉型正義及順應國際化來臨將民國去之改為西元，終結中華民國民國紀年，這一波波法理台獨的行徑，衝著去中華民國化與去中化而來，身為執政黨的民進黨，非但不守護中華民國，還帶頭去之，諸多立委領銜提案往前衝，這是台灣最大的困惑與悲哀，處在一個分裂中的台灣社會，轉型正義已經成為壓制對方與壓迫少數的理由。

總之，民進黨口中的轉型正義已經成為威權獨裁的遮羞布，民進黨一方面批評威權時期，一方面又無時不往「威權」靠近，對救國團、婦聯、救總如此，如今乾脆赤裸裸把中華民國去掉，小英總統自然規避不了責任，當家者帶頭鬧事，這種矛盾的心理，也讓大陸當局對於所謂「民主」及轉型正義採取更為謹慎與懷疑的態度。轉型正義轉到後面，突然發現中華民國不見了，恐怕也不令人感到意外。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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