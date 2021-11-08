國安局長陳明通前幾天在立法院公開強調，在蔡英文總統任內，中共不會攻擊東沙。美國著名的《國會山莊報》（The Hill）隨即完整刊出他的發言。坦白說，作為國安局局長，他的談話令人感到怪異甚至不安。

陳明通是這樣說的：「攻占東沙，以戰逼談的劇本在蔡總統任內不會發生。中共內部對於是否攻打東沙曾辯論過，國安局對此有一定了解。」這段話全然呈現陳局長的自信和霸氣，何其壯也！然而，共軍打不打東沙，決定權在北京，並不在台北。陳局長為何這麼篤定蔡總統任內中共不會打東沙？他根據什麼做這麼重大而敏感的預測？有可能是北京透過密使傳達給蔡政府的保證嗎？這樣的懷疑是有歷史根據的！

李登輝主政期間，從1990年底開始，兩岸密使曾5年會面近30次。1991年4月30月，李登輝宣布終止動員戡亂時期，然而，在這之前，李登輝已「事先」透過密使告知北京。張榮豐兩年前更在他的臉書指出，1992年9月3日，他曾陪同曾永賢在北京見到中共國家主席和中共中央對台工作小組組長楊尚昆，以及總政聯絡部長葉選寧。張榮豐強調，兩岸高層之間的秘密管道，歷經1995至96年台海飛彈危機和1999年「特殊國與國關係」風波，發揮了降低兩岸誤判的作用。

鑑於兩岸目前激烈對立，雙方應該沒有密使存在之空間，陳明通只是賣弄國安局的權威，或刻意討好蔡英文，無論何者，識者一笑置之！比較嚴重的是，陳局長強調中共內部曾為攻打東沙而「辯論」，而國安局對此有「一定了解」。說實話，如果的確有這樣的「辯論」，它必然是在中共軍方內部會議上，而且是相當層級的秘密會議。因此，除非我方在中共軍方高層有內應，不可能取得如此機敏的情資！這不禁讓人想起中共少將劉連昆的悲劇。

1996年台海飛彈危機期間，李登輝公開宣布中共的軍演是在「作秀」，而且挑明共軍發射的飛彈是「啞巴彈」。這一番話立刻引起中共的警覺並開始進行全面清查，結果劉連昆等3人遭處死，另有30多人被捕入獄。李登輝為逞一時之快而洩露機密，重創了我們在大陸的寶貴情報網，令人扼腕！

至於陳局長所謂國安局「一定（程度）了解」中共對打東沙所做的辯論，我們不知他的話有多真實。我們寧願相信他所言為假，因為如果他所言屬實，中共極可能再度搜捕洩密者，也恐將再一次傷害台灣對大陸的情報布建。

總之，陳明通領導國安局，在台海戰爭危機快速醞釀之際，國內外勢必高度注意他的一言一行，中共尤然。我們因此期盼無論基於何種理由，他都應該謹言慎行，以免國安局長危及國家安全！

（作者為國家政策研究基金會國安組召集人）