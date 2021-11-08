大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開點名蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮3人為「台獨頑固分子」，禁止其本人及家屬進入大陸與港、澳地區。台灣政界人士對這3人「入選」十分驚訝，不知為何蔡英文，陳水扁沒有在列。前總統馬英九更擔心大陸在此時出台制裁名單，一不小心會產生反效果。

國台辦此次將「五院」中的行政院、立法院，以及外交部首長列入制裁名單，顯示的是一種精擇的圍堵策略，將民進黨兩大院包圍，更針對常在國際上力拓「台獨」空間的外交部長，事實上是對國內、國外的一種政策宣示。國際上若然有人仍與此3人公開會面，或是公開應援、聲氣相通，則有波及該國外交系統的政治風險。如此一來，令國際上有所顧忌，杜絕國外一些借打「兩岸牌」的主要在位政客「見縫插針」。而且禁令是終身有效，日後不論3人是否在位掌政，若是要進行國外訪問會構成更大阻力。大陸以此將威懾力涵蓋3名民進黨高層，意義並非純粹的自我宣傳。

從兩岸立場來看，不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，這個效應應該甚大。台灣500大企業近8成都有大陸業務，台獨分子清單類似美國財政部、國務院的制裁清單，一者可以禁止任何支持台獨、身處在大陸的台企或外企向民進黨輸助獻金，這對於民進黨秘密籌資有所阻礙，甚至會中斷部分民進黨的財源。大陸金融企業、銀聯或中國人民銀行開發的人民幣跨境支付系統甚至可以禁止上述3人的關聯企業使用其結算系統，相關企業將會受到致命打擊。

根據公開資料，2020年民進黨收入8.5億元，支出7.7億元，年度剩餘7700萬元，其中政治獻金有1.45億元，在大陸的制裁名單出爐，甚至未來可能擴大後，民進黨難免會失去部分政治獻金，可能打亂未來選舉的陣腳，同時還要擔心大陸下一步會如何使用非軍事措施以圍堵民進黨。

游錫堃對列入台獨名單表示「感覺光榮」，蘇貞昌亦說「不受威脅」，吳釗燮更稱「收到無數的祝賀訊息」，對於如此自圓其說的內宣言論，大陸方面不感意外，北京在此時發布對3人的制裁，應該已將台灣12月公投的影響效果計算在內，特別是蘇貞昌必會打出「反中牌」來力催公投。

對於大陸而言，對台政策正承受來自民眾日益增高的壓力。從日前一份商務部通知的發出，就令部分民眾解讀為「備戰」，似乎大陸民眾對「備戰」已有充分的心理準備和預期。而大陸虛虛實實的部署，是否疑兵之計，也無以猜測。

北京需要平衡大陸內部的民情聲音以及對台灣的影響，從台獨分子制裁名單的推出時點，可見大陸已經更為傾向順俯民情，以免激化不滿情緒。這是否為北京對兩岸政策的一個轉捩點，台灣應該要加倍注意。（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）