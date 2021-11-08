身為英國歷史上迄今在位時間最長的君主，95歲的英國女王伊麗莎白二世周前在聯合國氣候變化峰會（COP26）上發表了一席英國媒體評價「令人動容」的演說，並稱這是英女王迄今為止「最感人的講話」。

英國女王每年例行總要發表數次談話，包括國會開幕、聖誕節講話等。對於在位70年的伊麗莎白二世，演講是皇室職責的一部分，也是她自幼學習功課之一。英國輿論對女王在本屆聯合國氣候變化峰會演說的評價可謂中肯伊麗莎白二世這項透過視訊向與會世界領袖們的講話，未帶一絲峰會政治氣息，卻因發自內心的肺腑之言，擲地有聲。

兩周前因身體不適在醫院度過一夜的女王，在醫生建議下必須暫停公務休息一段時間的伊麗莎白二世，原本執意親自出席本次在格拉斯哥舉辦的聯合國氣候變化峰會。而從演說中，可以窺知英女王為何如此執著。

對於伊麗莎白二世關切氣候變化不僅是一項峰會，更是延續已逝丈夫菲利浦親王終生志業。菲利浦親王生前對保護野生動物關懷地球環保不遺餘力。演講談話中，女王引述自己「親愛的已故丈夫」52年前在一次學術會議上說過的話：「如果目前世界汙染形勢不嚴重，那麼可以肯定的是，這種情況將在很短的時間內變得越來越難以忍受C如果我們不應對這一挑戰，所有其他問題都將變得無足輕重。」女王說，人類進步對環境產生的影響一直是菲利浦親王最關心的事。

緬懷丈夫，95歲的女王也不避諱死亡，表示「我們沒有人會永遠活著」，與會的所有人都不會享受到應對和克服氣候變化行動的好處，但「我們這樣做不是為了我們自己，而是為了我們的子孫，子孫的子孫，以及那些追隨他們腳步的人。」

穿著一襲象徵環保深綠洋裝，以菲利浦親王參與蝴蝶保育照片為背景，胸前佩戴與菲利浦親王的結婚禮物一只鑽石鑲紅寶石蝴蝶別針，伊麗莎白二世呼籲各國領導人展現真正的政治家風範，超越政治，為創造一個更安全美好的未來努力。

英女王以自己的經驗鼓勵世界領袖，表示70多年來自己有幸結識世界許多偉大領導人，讓她對這些領導人為什麼與眾不同或許有一些了解，呼籲與會領袖為我們賴以生存的星球創造一個更安全、更穩定未來的共同目標團結並拿出實際行動。女王告訴世界領袖們，沒有人低估未來的挑戰，但歷史表明，當各國為了共同事業走到一起時，總會看到希望，「領導人今天為其人民所做的是治理和政治，但他們明天將為人民所做的是政治家風範。」

演說中，女王也未遺忘那些在峰會會場外為地球環保未來納喊的人們，尤其是年輕人，從這些年輕人不懈的熱情中，女王表示自己感到極大的欣慰和啟發。對於自己的長子查爾斯王儲和長孫威廉王子均志承菲利浦親王投入環保工作，女王也罕見地公開表達自豪之意。

英女王在格拉斯哥聯合國世界氣候變化峰會視訊演講簡短清晰，一如她每年聖誕節談話，親和中充滿說服力。但這項不針對自己的子民而以當前世界領導人為主要對象的演說，在嚴肅議題下，英女王把自己對菲利浦親王的愛和懷念延伸到對人類未來生存環境的關切，殷殷呼籲各國領導人捉住展現政治家風範的機會，是這位素來以情感內斂著稱的英國君主最溫柔暖和的一次講話。