國父孫中山於1924年創建黃埔軍校，從此國軍與中華民國史緊緊相依，曾經有抗戰勝利「世界五強」的輝煌，也有大潰敗後的百廢待舉，來到台灣，在國軍官兵的努力下，逐漸走上現代化、專業化，不但阻擋了共軍的進犯，尤其是徵兵制的實施，一改大陸時期的拉伕陋習，使得每一個成年男子都曾為保衛國家盡過一份心力，使台灣在安定的環境中，可以實施經濟發展及政治改革，國軍對於國家的安全與發展確實有不可磨滅的功勞。

年輕人為政客付代價

國軍自黃埔建軍已經97年，在台灣生聚教訓也已經72年，應該是一支精銳之師！但為何現在兩岸關係緊張的時候，大部分的民眾對我們的軍隊如此沒有信心？難道是我們的軍人都是驕兵悍將，不講武德，還是整天尸位素餐，不知進取？

其實國軍軍事體制無論教育、訓練、人事、戰備以及獨有的政治作戰早已完備，國軍官兵也不能說不努力，雖然目前主戰裝備較為老舊，但是國軍空軍飛行員比起世界一流的飛行員並不遜色，這兩年中共軍機經常繞台，我們空軍的情報、指管及後勤能力都證明了國軍有能力因應外部挑釁。

那為何還是得不到人民的信任呢？是否如前面所說的，到了生命周期了？其實，國軍今日落魄至此，大部分是被政治人物玩殘的。隨著民主化的進展，一切以民意為依歸，政治人物為了獲得選票，腦筋就動到擁有龐大資源的軍方，許多縣市首長將在市區的軍營，以換地為名遷離，越搬越偏遠。空軍基地就以噪音為名，若要求搬遷不成，就限制訓練時間，太早不能飛，中午、半夜也不能飛，每年還要編噪音預算回饋地方，飛彈基地亦是如此，民代最重視的就是回饋金有多少，至於安不安全、環不環保，只要有錢，其他都是其次。軍方各單位主官都忙著「敦親睦鄰」，深怕引起陳抗，造成長官的責難，哪有心思搞好訓練。重要訓場如實彈靶場、聯訓基地，情況更是慘烈。

大家都指責國軍訓練不足，要知道國軍幹部不是不願意練兵，國軍訓場嚴重不足才是重點。前幾年裝甲部隊根本不敢出營門，既怕影響交通又怕壓壞路面，變成戰車只能在營區裡面開來開去，還被軍事專家譏笑，直到大鵬部長馮世寬上任後才有所改善。空軍有幾個對地炸射靶場，但為了怕引起民眾抗議，只能投擲水泥彈；陸戰隊的聯訓基地還要幫民眾看牛、趕羊。

慎戰是軍人最高指導原則

國軍為了完成年度訓練，還要花費許多的精力來處裡這一切雜務，意見領袖、軍事專家一面指責國軍訓練不力，又常常嘲笑演習失誤，卻又拿不出改善訓練環境的方法。明明知道外在軍事壓力很大，對於國軍的訓練又處處干擾，實在是很矛盾。

政治人物為了選票，貿然實施「募兵制」，該當兵的役男又實施「軍事訓練役」，僅受訓4個月，不但在營中沒有接受良好的訓練，還增加幹部管教的困難，結訓後也無法成為有效的後備戰力，現在又要增加教召天數來彌補，白白浪費訓練資源。

「徵兵制」是一個相對公平的制度，不論你是住大安區還是住卑南鄉，兵單一到，就必須去軍營服役，現在搞成募兵制，環境好的家庭怎麼會讓子弟去當志願兵？願意參加軍隊的大都是弱勢家庭或是就業困難的縣市子弟，已經扭曲了憲法規定人民有服兵役義務的原意，那又如何來談「全民國防」。

國軍目前走到這個地步，政治人物要負很大責任，國軍將領也要拿出骨氣來，挺直腰桿，別老是想依附政治人物來求得官位，這樣自然被人家看不起。現在民進黨政府採取「抗中保台」的國策，可是只有軍人才知道戰爭的可怕，「慎戰」一直是軍人的最高指導原則，但從行政院長、外交部長及國安局長這些不知兵事的人口中，彷彿巴不得立刻與中共一戰。廟堂之上的高官們若真的決定和對岸作戰，流的都是年輕人的血。為何要將上一代的錯誤政策由下一代的年輕軍人埋單？