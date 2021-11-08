11月8日是美國要求半導體業者繳出商業機密資料的最後期限，台灣的半導體廠商都「如期」繳交，包括南韓與德國的廠商則尚未交。但不論從哪個觀點看，美國這次都在全球開了一個惡例。

美國是以解決晶片缺貨為由，要求各半導體與車廠等相關企業，繳交相關的資料與數據給美國政府。不論美國政府的出發點是好是壞，這種作法都是開了惡例。

幾乎每個產業、每家企業都有一些不足為外人道的機密，這些機密包括技術、客戶、成本、訂單等，撇開屬於非法犯罪的情形不談，幾乎全球「默認」的是：企業可以保有這些機密資料，只有營收獲利等財務資料，因是否公開發行、上市，或是稅務等因素，而需要作一定程度的公開，或是要把資料繳交給政府。

但美國政府這次的要求，明顯違背這個企業保有商業機密的默認事實；雖然美國政府名之為「企業自願」提供資料，不過美方已擺明不交出資料者，將被美方「制裁」的威嚇，因此所謂的「自願」全然是自欺欺人。

台灣的「護國神山」台積電以及聯電等幾家半導體廠商，已遵照美方要求繳交資料；雖然廠商都強調會保護客戶機密，但坦白說，資料繳交出去，企業就不可能了解、甚至干涉美方會如何使用資料，只能祈求美方不會洩露這些資料，做出危害廠商的事。

美國政府時常痛責大陸「強取外商智慧財產權」，但事實上，大部分的情況都是陸企以合資企業方式取得。換句話說，外商多少還有點利益與甜頭。但美國這次強取半導體廠商的機密資料，則是連一點甜頭都沒給，其霸道程度又更甚其他。