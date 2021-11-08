聯合國第26屆氣候大會（COP26）正在英國舉行，17日蔡總統以錄影方式於民間「台灣日」活動致詞，強調台灣應被納入因應國際氣候危機的行動中，除了加速能源轉型外，更致力成為亞洲綠能發展中心，正將「2050淨零排放」目標納入修法。總統有心，實為無力，因為依循現在的政策，台灣根本沒有2050淨零排放之可能。

台灣能源轉型目標是2025達成天然氣50%、燃煤30%、再生能源20%占比，2成再生能源很難稱為亞洲綠能發展中心，反而是為8成化石燃料之高碳經濟定調。迄今為止，台灣的「淨零排放」情境推估模式不清楚，依《溫室氣體減量及管理法》所訂每5年一階段的「階段管制目標」，2020年較2005基準年減2%，2025年較基準年減10%。究竟是站在什麼樣的基礎上形成政策？

2025年之後的能源政策更是一片空白，說的多做的少。10年前政府曾成立「碳捕集及封存技術策略聯盟」，至今仍未商轉；用電負成長、電價合理化、加強用電大戶責任等更是政策忌諱，甚至連再生能源20%配套所需的儲能設施都大打4折。

5月最新的《全國電力資源供需報告》，預估2027年前用電年均成長率2.5%，2025年用電大增350億度。用電持續增加且再生能源比例仍低，要如何淨零？到底台灣有什麼秘密武器可以向國際訴苦並強調「台灣可以幫忙」？

更重要的是，「5+3+2」的能源結構必然受到挑戰，特別是甲烷（天然氣的主要成分）的氣候價值與定位。COP26氣候大會期間，接近全球一半甲烷排放、全球GDP達7成的105個國家簽署《全球甲烷承諾》，承諾2030年甲烷排放量比2020年降低30%，傳達了對第2大溫室氣體甲烷的態度，首當其衝的是關於天然氣發電的碳排計算，及天然氣生產成本變化、政策偏好，甚至是天然氣減產等。

國際能源總署（IEA）「2050淨零：全球能源部門路徑圖」強調，如果要實現2050淨零排放，就必須立即停止對新天然氣的投資，全球2050年化石燃料占比將降低至20%，被再生能源與核能取代；歐盟7月提出之氣候新政（EU Fit for 55）更明確指出天然氣是過渡能源，10年後就要加大課稅，逐步汰除。

如同聯合國秘書長古特雷斯所說，「簽署宣言（禁止森林砍伐）是最容易的部分（相較於達成）」。這句話也可以適用2050淨零宣告。如果台灣再不提出強有力的再生能源政策、抑制用電成長，調整高天然氣的能源結構，在天然氣價格倍漲、全球甲烷規範增強的情境下，恐怕5/3/2的能源配比將變成燃煤50%、天然氣30%、再生能源20%，而這將會是台灣人民共同承擔的苦果。（作者謝英士為環境品質文教基金會董事長、鄭佾展為副秘書長）