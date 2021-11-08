「禁萊豬影響加入CPTPP」，成為部會首長們宣傳反公投的口頭禪。農委會主委陳吉仲說，CPTPP要求會員國的食品安全要遵循國際標準，萊克多巴胺已經有國際標準要遵守，反萊豬公投通過就無法加入CPTPP。

陳吉仲故意扭曲，把低標當高標。以加拿大為例，世界第3大的豬肉出口國，加拿大多年推動「零瘦肉精豬肉認證計畫」，確保豬肉健康，這不影響加拿大早已是CPTPP成員國的資格。

根據CPTPP規定，容許有瘦肉精殘留，但各國基於健康與飲食文化，可以更嚴格限制。有的人考100分，有的人只是及格60分，台灣豬農禁用瘦肉精，台灣豬肉100分，陳吉仲說我們必須降格到60分，否則難與國際接軌。

行政院長蘇貞昌說，台灣反萊豬，美國很生氣，會影響台灣加入CPTPP。中國大陸正積極申請加入CPTPP，中國大陸也是美國豬肉最大的消費國，但大陸仍禁止瘦肉精，只買沒有瘦肉精的美豬。去年中國大陸買了22億美元的美國豬肉，占美國豬肉出口總額的29.8%，北京不在乎美國有沒有生氣，美國也沒有生氣。

蘇貞昌說，台灣置外於世界，無法走向世界。經濟部長王美花說，若台灣不容許聯合國標準的萊豬進口，台灣就不夠世界標準。這些都是混淆高低標的謠言。

正積極申請加入CPTPP的還有英國，作為經貿大國，脫歐之後的英國重新與世界市場連結，除了與歐盟27國締約經貿合作協定，與世界66個地區或國家也建立新協議，今年1月1日正式生效。英國連結世界市場，並沒有放棄其禁用瘦肉精的堅持。

當下英國最重要的經貿工作是與各國協商加入CPTPP，預估加入之後，其外銷CPTPP市場的英國產品，99.9%都將免關稅，這涉及英國經濟生存命脈。但英國1996年就禁止使用瘦肉精，也禁止瘦肉精豬肉進口，此立場沒有因為急著參加CPTPP而改變。

蘇貞昌描繪了錯誤的世界、台美經貿形勢，認為禁止瘦肉精會傷害大局；老的胡掰，口譯哥如此相信，認為反萊豬會影響到台灣與美國未來的貿易。

這是沒有意義的空話，談判賽局不是西裝筆挺、喝酒吃飯、其樂融融、賓主盡歡。談判有給有拿，台灣有些要求，美國當然會不爽；要美國完全高興，很簡單，無須談判，美國要五毛台灣給一塊，完全順著美國，台美經貿就沒障礙。

傷害台美關係的說法，過於天真，外交策略無方向才是關鍵。不管美國是渣男還是暖男，不管美國值不值得台灣真心相許，台灣不能永遠是聽命的工具人，美國與中國調情，台灣還幫美國跑腿買禮物，辛苦犧牲只想摸到美國一根手指，就心滿意足。台灣偶而也要讓美國追著跑，唯有不把自己賣得太賤，才能保有一點身價。

蘇貞昌的台美關係大局說是20年前蔡英文談過的老調。1999年她以教授身分投書《中國時報》，為李登輝政府失敗的米酒談判辯解。她參與、主導的談判，造成米酒從20多元漲到100多元，許多婆婆拿戶口名簿在公賣局前搶米酒，以便幫媳婦進補；薑母鴨店倒一片；假酒氾濫，多人失明與死亡。馬政府執政時修正錯誤，米酒降稅、降價，也沒有影響到台灣對外經貿。

美國是民主國家，了解民意是治理的基礎，此時台灣反萊豬聲浪大，蔡政府正應該借力使力，拿台灣民意當籌碼，告訴美國，既然禁用瘦肉精是美國國內趨勢，市場上美豬有80%沒用瘦肉精，美國若不與台灣民意作對，台灣民眾會歡迎健康的美國豬肉。

反萊豬聲浪高，可以借力使力，讓美台關係更有利，蔡政府卻選擇了鎮壓民意。

（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）