台積電創辦人張忠謀日前在玉山科技協會演講，針對台積電前往美國設廠的議題，提及全球的半導體產業都在擴充產能，並且興起保護主義，迫使台積電必須去美國、日本、甚至德國設廠。美國希望藉著要求台積電、三星前往設廠來挽回半導體市占率一路下跌的頹勢，但是時間不能倒轉，即使砸更多的錢，建立的供應鏈也不完整，成本也比較高。他還特別針對勞工管理提出警語，台灣人從台灣管理海外晶圓廠的成效及權威，不可能比得上以前美國人從美國管理海外事業的程度。

張忠謀的警語引發各界熱烈討論，上周末，穩懋半導體董事長陳進財呼應張忠謀的看法，認為美國設廠成本至少高出三成，鴻海董事長劉揚偉也附和張忠謀的看法，認為在美國打造一座半導體廠所需成本，恐怕比中國大陸設廠高出將近一倍。鴻海創辦人郭台銘在2017年川普總統就任後，一馬當先呼應川普到美國設廠的政策，還跟川普一起在威斯康辛舉行破土開工典禮，鴻海對於美國設廠的規劃與思考領先台廠，也對全球供應鏈由一個世界，變成G2、甚至加上歐盟變成G3平行系統的可能做了仔細的推演，劉揚偉呼應張忠謀的評語，就是他在北美台灣工程師協會（NATEA）主辦的論壇上，以「半導體與供應鏈的新意識」為題所做的評論。

台積電前往美國設廠不是單一公司、或是單一產業的課題，正如同張忠謀指出全球興起保護主義的現象，這是川普總統任內「供應鏈脫鉤」政策的延燒，核心議題則是中美大國博弈戰局下，以「國家安全」為由，將供應鏈視為可以輕易搬動的生態系。

一個完全不需要仰賴中國供應鏈的產業新秩序，聽起來非常符合國安與政客們的需求，但是，經歷COVID疫情的試煉，不僅半導體等具有高度技術性的供應鏈完全無法移動；紡織、鞋業、3C電子組裝雖然早就大量移往東南亞，卻因為東南亞疫情爆發而封鎖，大量訂單又回流中國；至於更低端、看似替代障礙更低的產品訂單，更大量湧入中國各生產基地，還成為引爆10月缺電風波的禍首。喊了三年多的供應鏈脫鉤，現在看來可以說是徹底失敗的虛幻想像。

就在張忠謀、陳進財與劉揚偉發出警語的同時，華盛頓的參眾議員們正在熱烈推動拜登「重建更好美國」（Build Back Better）法案的細節，這個一度高達3.5兆美元，在10月被拜登刪減到1.75兆美元，並且在11月初由白宮正式對外公告成為拜登政府背書的法案，又被稱為社會基礎建設法案，針對種族與社會階級平權的理想，提出全面的社會福利補貼升級政策。

拜登與他的民主黨同僚可能忽略了一個挑戰，給予勞工大量福利補貼的「重建更好美國」方案，將會大幅提高美國已經高漲的勞動成本，甚至因為重大財政補貼的投注，改變勞工就業條件，更會刺激勞工工作預期，成為勞動市場不安定的因素，這對爭取投資極為不利。

根據美國勞動部最新統計（10月21日），合併時薪工與全職勞工的美國勞工平均時薪，為26.26美元，過去五年美國勞工平均時薪持續上漲，相較於五年前平均21.18美元的時薪，漲幅已經接近24％；以26.26美元的平均時薪，乘以勞動部統計平均每周工時34.8小時，再換算新台幣匯率之後，美國勞工平均每月薪資已經超過新台幣10萬元。如果用單純的時薪工來看，全美平均時薪為11.12美元，折合新台幣310元，約等於台灣最低時薪160元的兩倍。

美國勞工薪資高，且持續上漲，原本就不利於供應鏈的移轉，更大的威脅則來自於新法案製造大幅提升勞工福利的預期，例如原本民主黨議員提案要給予勞工最多可達12周的帶薪家庭休假，後來被拜登刪減為最長4周，包含家庭與醫療所需都給予帶薪休假補貼，全國一體適用。類似以教育、醫療、勞工訓練等與基層人民相關的補貼，以不同的名義編入法案，創造了拜登政府積極照顧勞工、提升勞工薪資與福利的整體印象。

台積電、或者其他台廠赴美投資，既然是由政治需求啟動，與主動的商業決策模式不同，就面臨大量無法掌握的變數。例如在拜登親自主持半導體峰會後，台積電與三星都陸續提出美國設廠計畫，拜登也宣布高達450億美元的半導體產業補貼方案，但是這些政治正確的宣示，與實際建廠、生產營運有相當的距離。

拜登政府一方面希望以半導體為首的供應鏈廠商能夠大量回流美國，另一方面又大力滿足黨內左派（進步派）對勞工與社會福利預算暴增的需求，兩個相互牴觸的政策同時推動，夾在中間的廠商自然難以適從，這是台積電、以及整個台灣供應鏈廠商共同必須面對的問題。張忠謀對美國設廠的評語，有不少人認為他是在幫台積電爭取更多聯邦政府的補貼，然而如果不能排除根本性的衝突政策，如果政治干預凌駕商業判斷，貿然投資必然導致尾大不掉的殘局，這是令所有台灣廠商困擾不已、又找不到解方的難題。