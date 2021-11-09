日前中共提出了要懲治台獨分子的名單，但恐怕是只聽見打雷聲，不能劍及履及，反給一些人以可乘之機，直接間接助長了台獨的氣燄，老實說是有點「左傾冒進」了。以習近平為領導的中共中央，今後的對台政策，實應在以下幾個方面做「必要的思考」。

首先，關於台獨，當然不能「心慈手軟」」，但也必須非常正視台灣島內絕大部分人民的想法和作法。現在台灣人民普遍的思維就是：喊台獨、一邊一國、各不隸屬，你要打；喊「中華民國」，你又不認同。這就給了台灣人民以「無所適從」的危機感，並多少給他們以「魚死網破」，誓不兩立的急迫感。

建請習近平先生能慎重並認真的考慮「中華民國」在台灣確實存在的事實，並且承認這一事實是國共內戰的延續，透過「求同存異」的宏觀視野，才有可能蕩平台獨的禍害。

其次，必須承認，中華民族在歷史上曾有多次分裂的事實。如今台海兩岸的分裂，當然也是其中之一。尤須看到這種分裂的原因，自是跟南北朝鮮、南北越、東西德，及南北葉門有根本上的差異；因此其能否或如何「統一」，也多不能採取固定的模式。

其三，還請習近平先生思考一個問題，歷史事實告訴我們，統一三國的並非魏、蜀、吳任何一方，而是統一於晉。晉之後的五代的分裂，也非統一於梁、唐、晉、漢、周，而是統一於宋。這些歷史告訴我們，海峽兩岸的「統一」，也有可能以不同的模式出現。

大陸一直強調鄧小平先生當年的「一國兩制」，企圖將之運用於台灣。其實，所謂「一國兩制」，並非什麼新鮮事物。不妨回憶一下，就在習近平父親習仲勛那一代，中華大地上不也出現過「陜甘寧邊區」嗎？在那裡，不但有「蘇維埃」，還有自己的稅收、鈔票和軍隊。

更不要忘了，當年的毛澤東還向蔣介石喊話：「大路朝天，各走一邊」呢。如今雖然大小易位，為什麼就不能讓中華民國也「比照辦理」，而要將之「趕盡殺絕」呢？如此看來，中共就沒有當年國民黨那樣的寬宏了。

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