退役上將夏瀛洲接受《環球時報》訪問時指稱，共機有權進入我西南防空識別區，巡邏國土。對此，國防部不予置評，只說國軍捍衛國家安全的核心價值，不會受到影響。但有親綠媒體痛批夏瀛洲連防空識別區都出賣了，立院民進黨團呼籲檢調調查，看夏的言論和行為是否為中國的協力者，是否適用《反滲透法》？

綠媒和民進黨黨團差矣!因為，蔡英文國慶講話的四個堅持中，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的這項堅持，等於承認了共機有權進入我西南防空識別區（ADIZ），巡邏國土；夏瀛洲所言，不過是進一步、清楚地詮釋蔡英文的堅持罷了！

眾所周知，台灣的ADIZ範圍覆蓋台澎金馬、大陳島和中國大陸浙江、江西、福建三省部分和廣東省極小部分，以及日本琉球最西端的與那國島附近領空，和日本ADIZ部分重疊外，也與中國大陸東海ADIZ部分重疊。

既然「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，日益交惡，且「中華民國」的ADIZ與「中華人民共和國」ADIZ重疊，那麼，「中華人民共和國」自行劃定廣東外海的ADIZ和「中華民國」西南ADIZ重疊，「中華人民共和國」未雨綢繆、防範未來，派機進入中國的ADIZ，並因ADIZ重疊而接近「中華民國」所管轄的台灣地區，不是很合理嗎？

何況，美國視「中華人民共和國」為潛在的競爭者與印太地區的軍事敵對者，中美衝突正炙，敵意未消，美國軍機軍艦不遠千里迢迢進入「中華人民共和國」的ADIZ，中華人民共和國當然有權派機跟監偵查，捍衛疆土!

蔡英文的堅持，證明了夏瀛洲絕非中國的協力者，也還了他的清白！

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