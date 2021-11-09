西元前四百多年，波斯王率領大軍入侵希臘，斯巴達國王在明知不可為而為之的情況下，親率300名勇士誓死浴血抵抗，最後這批斯巴達戰士全部壯烈犧牲，這段歷史也曾被拍成電影：《300壯士：斯巴達的逆襲》。

東沙島最近備受關注，外媒多次報導中共恐奪東沙島，而驚異的巧合是，東沙島駐軍也僅僅只有300名，而他們面臨的是數目龐大、武器精良的中共解放軍。一旦戰事發生，只有兩種結果，一是投降，二是全體犧牲，而位在大後方的將領下達的指令是：「與島共存亡，我死則國生。」

另外，隔山觀虎鬥的華府智庫給的建議也是採用「毒蛙戰略」，讓中國在進犯之初就遭受最大的痛苦。一句話，就是讓東沙島駐軍成為｢300壯士：台灣的逆襲｣。

古今對照，固然有些是巧合，但其間也有差異，當時斯巴達被公認為世界最強陸軍，裝備也很齊全，保國衛土的士氣更是十分高昂，當波斯人告訴斯巴達人「我們的箭矢會遮蔽太陽」，斯巴達國王回答說「那我們剛好可以在陰影下戰鬥」。

目前的東沙島僅是海巡署義務役、配備武器也僅是輕兵器及傳統火力，如何能因應來自四面八方｢會遮蔽太陽的彈雨｣？我們不希望看到｢300壯士｣有續集，因為那是用真實的血肉換來的。

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