前總統馬英九在11月6日提出他對於台灣天然氣供應的擔憂。馬前總統說，現在台灣能源政策的「天然氣發電」佔比，高達百分之五十，而我國天然氣多仰賴國外進口，萬一台海情勢緊張或是因為颱風變故，導致載運天然氣的船隻無法入港時該怎麼辦？

對於馬前總統的「憂心」，經濟部7日表示，天然氣發電無論佔比如何，都會規劃例如：「因應颱風」等因素的安全存量，未來也還會「再提高」天然氣的在台存量天數。經濟部據此認為：馬前總統的「批評」恐失公允！

馬前總統「批評」了嗎？顯然沒有。而身為前任國家元首，他的「憂心」是無的放矢嗎？當然更不是！結果，或許是因為天意安排，昨（8）日，微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），竟就間接地為馬前總統跨刀幫了腔。

根據國際媒體報導，比爾蓋茲在出席刻正於蘇格蘭格拉斯哥舉辦的《COP 26氣候峰會》時公開表示：他自己以及蓋茲基金會已於2019年出售名下所有「天然氣與石化」公司的持股。他強烈建議：投資人應該要避開「天然氣與石化」產業的股票！比爾蓋茲同時預言：30年後，隨著再生能源的普及，掌管世界能源將近百年的「天然氣與石化」產業，將會面臨巨大麻煩，甚至直接倒閉！比爾蓋茲認定：未來世界將會使用更為乾淨的能源，例如：低碳氫，始能達成最低排碳量或零排碳量的全球目標。

根據台電《邁向低碳電力》願景，台電現主要藉由「燃煤轉燃氣」的「氣主煤從」作法，期以此向低碳電力目標邁進。而台電「氣主煤從」的主張，即是馬前總統所說，現在台灣能源政策「天然氣發電」佔比高達百分之五十的原因。此外，關於經濟部的「繼續提高天然氣的存量天數」之議，除了顯然與比爾蓋茲的「天然氣與石化」產業關門大吉之預言南轅北轍外，也更增加了台灣可能因工安意外、戰爭，而不幸成為「火燒島」的風險。

自今（2021）年3月以來，全球各地因天然氣造成的重大「氣爆」變故，從委內瑞拉、墨西哥、克里米亞、中國大陸湖北、瀋陽、大連，一路狂燒至伊朗、俄羅斯。台灣重大工業意外防治協會理事長、前行政院災害防救専家諮詢委員蔡嘉一，早曾於去（2020）年5月警示：以三接的一座16萬公秉LNG天然氣儲槽計算，若內容物全部外洩（最惡劣情境）並產生氣雲爆炸，其威力將相當於8萬1千公噸TNT炸藥。蔡理事長並以該巨大爆炸威力，計算出超壓1psi（磅力／平方英寸）的危害距離約達7179公尺，凡在此區域範圍內的窗戶，高達98%都會被震裂破碎，更何況單薄脆弱的人體髮膚！

反觀核電廠的安全性，在台大教授周南山博士於日昨發表的《重啟核四安全嗎？！》投書裡，他寫道：「台灣廢核之舉，是肇始於2011年3月11日的日本福島核災。但是福島電廠出事，不是因為該核能電廠無法承受規模9.0的強震，而是因為高達13公尺的海嘯侵入，且日本並沒有人因為福島電廠輻射而死亡」。周教授直言：「台灣從未發生也不太可能發生海嘯，核能風險反而是被搞錯對象的假議題。何況火力發電造成的空污，更製造了多少肺癌寃魂？而天然氣發電，除了成本較高、碳排量大，更有運輸及儲存高風險及三接破壞大潭藻礁的顧慮」。

二戰末期，美軍曾於1945年2月、3月，兩度對日本東京展開大規模凝固汽油彈的「火牛」轟炸行動，瞬間造成近10萬人死亡、10萬人重傷，上百萬人無家可歸。日前經濟部對於馬前總統的「台海緊張情勢」避而不答，然就事實而言，卻又無法掩飾天然氣儲槽的自帶「火牛」問題。

至於中共攻擊台灣核電廠的風險，中華民國核能學會則已在《除非中共想要一片廢墟焦土…》文中敘明：「中共使用短程彈道飛彈或巡弋飛彈，很難摧毀台灣受到重重保護的核反應器。除非中共想拿到一片廢墟焦土與無數難民，否則實在找不出任何中共要用核子武器或摧毀核能電廠的理由」。綜上所述，天然氣與核能，哪個較令人安心且綠能永續？

（作者為國立台灣師範大學教授）

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