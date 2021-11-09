台灣是民主國家，而談到什麼是民主，或許學理上有各種觀點，但相信多數人都同意，民主並不等於只是「少數服從多數」，對於影響國家幅度大的重要政策，應經過充分討論，形成共識，最起碼要得到民意過半支持，再來執行。

在種種的討論方式中，最能吸引民眾參與，把爭議搬到檯面上供大眾檢驗的，無疑是辯論了。台灣至今已舉行7次總統大選，幾乎次次都有總統辯論會，就是辯論機制有用且必要的最好證明。

然而，辯論應該只是被局限在「總統ONLY」，只在選總統時期才需要舉辦嗎？坦率的說，台灣尚未建立例行性針對重大公共政策的辯論慣例，近10年來僅只有ECFA這一個重大分歧議題，有以辯論的形式處理爭議，也就是說最大在野黨主席若想與總統辯論，總統是可以不理的。

然而，辯論會雖然沒有強制力，但這是對國家元首民主風度的考驗。以ECFA辯論為例，這場辯論舉行於2010年4月，那時的國民黨行政立法一把抓，而ECFA的民意支持，依據該月的TVBS民調顯示，挺ECFA 38％，反對36％，支持多於反對2％，雖是微幅領先，但領先幅度也遠高於挺萊豬減去反萊豬的數字（依據上月台灣民意基金會民調，反萊豬民調超過挺萊豬42.4％）。

2010年，在一個其實不算差的局勢下，馬英九願意接受在野黨主席蔡英文的挑戰，其背後自有其爭取更大支持的考量，但也是對於在野黨，對於反對民意的一種安撫與尊重。無論你認同或不認同ECFA，認同不認同馬英九的辯論態度，都不能否認，這是對自己政策與表達能力有自信，有擔當的領導人，才會做出的選擇。

時隔11年，現在的總統換成了蔡英文，國家同樣面對重大分歧政策的挑戰。不只這樣，這次的重大爭議政策，依據台灣民意基金會民調顯示，萊豬進口（反對者比支持者多42.2％）、公投綁大選（支持者比反對者多23.2％）與藻礁公投（反三接比挺三接多18.1％），重啟核四支持者雖只領先反對者5%，卻也比2010年4月的ECFA更得到人民支持。這四項重大政策涵蓋經濟部、農委會、衛福部、內政部、海委會、原能會等多個重要部會，可謂涵蓋了蔡英文第二任期防疫以外幾乎所有重大政策。

民意如此反對，總統是國家重大政策的最終拍板者，難道沒有義務出面接受人民的挑戰嗎？最大在野黨主席當然也不能完全代表人民，但既是最大在野黨，自有一定民意基礎，稱之為是反對政府政策陣營的最大公約數，並不為過。

讓人遺憾也不讓人意外，民進黨對於國民黨主席朱立倫的辯論邀約，卻採取逃避的態度。發言人周江杰直說朱立倫叫陣要和蔡總統辯論，顯然是想轉移公投「對事不對人」的本質，為謀求個人政治聲量和鞏固黨主席地位而已，已是「司馬昭之心路人皆知」。周江杰這段話說得義正詞嚴，但如果把蔡總統換成馬總統，把公投換成ECFA，這段話完完全全可以讓2010年的國民黨發言人照抄，用以拒絕蔡英文主席的辯論要求，若是那時的民進黨看到這種理由，焉有不大罵之理？

好家在，現在中華民國的民主體制，終究還是與2010年不同，那時人民比較只能仰賴總統的素養，來決定公共政策可討論的幅度。現在人民有公投權，儘管這項權利在2019年遭閹割，無法公投綁大選，既節省成本又方便民眾參與，但畢竟還是擁有公投權。無論蔡總統敢或者不敢辯論，請大家不要忘記自己手中還有票，請用選票為自己發聲，為台灣發聲，為2300萬人共同的利益發聲，也用選票幫助蔡英文回憶，她那「謙卑謙卑再謙卑」的名句。

（作者為網路媒體工作者）

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