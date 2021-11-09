北京加大力度反制台獨，國台辦上周證實已制定「台獨頑固分子清單」，將依法對相關人追究刑事責任，終身有效。據稱這只是開端，未來會持續擴大制裁名單。台灣各方對此多不以為然，因為思想自由與言論自由是基本人權，不應因政治主張而入人於罪。綠營號稱捍衛民主法治，不從鞏固民主下手，卻炮製所謂「在地協力者」，主張凡呼應中共對台認知作戰者，即應予查處並課以刑責，做為對中共勾連合謀者的反制。

不能用威權捍衛民主

蔡政府的構想已明文示人，國防部政戰局先前在立法院的一次報告中，提出中共以外宣、粉紅、農場及協力等4種模式對台實施認知作戰，台灣內部潛伏有「在地協力者」，他們散播不實訊息，影響我民心士氣。民進黨當局不只訴諸文字，也已付之行動，基本構想已經落實在《反滲透法》中，現在則研擬「在地協力者」概念的法制化。

兩岸關係持續惡化，兵凶戰危日益迫近，未來不無可能爆發戰爭。兩方交戰當然不容資敵，問題在於認定標準是否有明晰的界定，足以判定何者為協助敵方的「客觀行為」而予懲處？如果單憑意識形態或是政治好惡即予主觀認定，甚至基於政治鬥爭考量就把特定異議者移送法辦，則後患無窮。若人民的言論自由與政治權利受到禁制，民主與法治蕩然無存，台灣又如何能以民主理念作為反強制統一的訴求？

言論自由與民主政治同根，傷害言論自由就是傷害民主。但綠營人士公然主張，包括傳統媒體、社交媒體、即時通訊平台在內的政論、新聞，無論主持人、名嘴、網紅以至於任何人，只要被認定有協助對岸操弄資訊的「客觀行為」，就是協力者，都該列入懲處之列。這樣漫無標準的認定方式，等於挖一個大大的坑，可以輕易將異議者推入坑裡，依《反滲透法》課以刑責。

按照這套究責的論述與課責方式，羅織罪刑變成一組連環套過程，經由三部曲去遂行整肅異己的目的。先是打造了「協力者」概念，建立資敵的罪責；然後指涉「協力者」接受中共指揮，侵犯國家法益，將他們打為全民公敵；最後祭出《反滲透法》之類的法律，繩之以峻法。蔡政府高調宣傳反中論調，目的就是塑造社會的仇中氛圍，畫出模糊的界限與分際，做為未來扼殺在野政黨與相關民眾的船堅炮利。然而，民主是台灣軟實力的張本，以違背民主法治的手段捍衛民主法治，本質上是自殺。

失去軟實力 失去台灣

以「協力者清單」反制「頑固台獨清單」是棄己之長，而用己之短擊人之長。這讓人聯想起孫中山先生一個發人深省的故事：一位挑夫買了一張彩券塞在扁擔裡，對獎時發現中了大獎，終於不必再過苦力的生活，一高興就將扁擔丟了，卻忘了彩券在裡面，不但獎金沒了，賴以維生的扁擔也丟了。民主是我們傲然立世的張本，丟掉這支扁擔，還有何優勢可言？

扁擔不能丟，也不可損壞，否則無以負重。可嘆的是，民進黨政府一面反中、抗中，卻一面破壞民主法治的利器。從《反滲透法》到「在地協力者」名單，都是罪責定義模糊，賦予執法者寬闊的心證空間，人民主張政治立場的權利都受的威脅，言論自由備受箝制。中共「代理人」或是「協力者」的紅帽子可以輕易扣上，生殺予奪大權操在有權者手中，相關民眾動輒得咎。

如果未來「中共在地協力者」立法完成，與《反滲透法》併同使用，濫權情事將有如威權時期的《動員戡亂時期懲治叛亂條例》，成為執政者恐怖整肅異己的工具，司法機關仗恃著惡法，即可任意配合執政者的意志，侵害人民的權利，踐踏法治與人權價值。如此一來，台灣的民主將被掏空，淪為自我感覺良好的麻醉劑，更成為民進黨肅清政治生態，將執政大權變成非我莫屬的一黨專利。

以民為主的理念如果被反中的思想桎梏框架，則內無凝聚人心的共同價值，外無結合「理念相近」國家的黏合劑，台灣還有什麼軟實力可以補強硬實力的不足呢？