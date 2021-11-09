因不滿民進黨政府沒有派出黨主席蔡英文等高層應戰，國民黨主席朱立倫決定退出中選會針對1218公投所舉辦的說明會；他斥責民進黨是「以下駟對上駟」，並向蔡英文叫板，要求蔡應戰。

朱立倫當選國民黨主席之初，即將刪Q、4大公投列為重要戰役，一定要建立戰功，才能帶領國民黨繼續邁向2022、2024兩場大選戰。刪Q險勝，普遍被認為功在地方而不在國民黨，因此4大公投對朱來說，就非贏不可。

民進黨挾執政優勢，不但資源爆棚，且敢大手筆砸錢；在野的國民黨藉著公投積極進行街頭宣講、全力衝刺公辦說明會以傳播理念、結盟社團，才是突破一窮二白、人氣不足之道。因此，包括黨主席在內的所謂「上駟」，當然要展現強盛的戰鬥意志，不管民進黨的A咖有沒有應戰，朱立倫等人如果真有求勝的意志、真有充分的信心，上場就是了，提出「下駟對上駟」這種充滿階級歧視的說法，實在是太傲慢。

因為此說不但對民進黨的代表不敬，對即將換上的藍軍人選以及第一批名單中沒有換下來的人，豈不同樣也很貶損？因為朱立倫等於昭告天下，這些人都是下駟，所以才會被派來打仗。說這種損人不利己的話，實在很不智。

蔡英文有官位爵祿可以籠絡人心、收買戰士，朱立倫用什麼來帶人帶心？只有自己敢拚、敢衝，不計毀譽、身先士卒，才能感動人，也才能號召天下英才來歸、壯大在野勢力。

政治是非常現實的，成王敗寇，廢話少說，蔡英文之所以不搭理朱立倫，就是看扁國民黨。面對這麼鴨霸且強勢的執政者，朱立倫把握每一個舞台全力宣傳都來不及了，哪來那麼多身段？