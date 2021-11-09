美、中是否進入「新冷戰」各方解讀莫衷一是，但雙方因台灣問題而發生「熱戰」的風險上升，卻是不爭的事實。白宮國家安全顧問蘇利文7日表示，美國當前對華政策不是要改變中國，而是要找到與中國「共存」的方法，「維持台海現狀符合美中台利益」。蘇利文為美中關係畫出「紅線」，也傳遞美中緊張關係必須「降溫」的訊息。美國已經表態，民進黨政府如繼續操作「抗中保台」，台灣安全形勢將更惡化。

蘇利文傳遞降溫訊息

雖然美國總統拜登9月在聯合國大會宣示，「我們並不尋求新冷戰，或者是分裂的世界」，美、中也逐漸啟動多層次、多面向溝通，加強建立「護欄」、管控風險，規畫年底前舉行首度「拜習視訊峰會」，為改善雙邊關係帶來厚望，但兩國在台灣問題上劍拔弩張的情勢卻只見升高，台灣不但再度淪為美中競爭的籌碼，更被推上代理人戰爭的第一線。

美國國防部日前公布《中國軍力報告》，明確指出大陸要在2027年迫使台灣依北京條件進行談判，並研判北京到2027年可能擁有700枚核彈頭，到2030年可能擁有1000枚。美方不無藉核武的「恐怖平衡」警示中共不得輕舉妄動，更凸顯對台海戰爭的潛在風險絕不能掉以輕心，否則不只會造成局部性、區域性毀滅，更可能引發全球性浩劫。

除了軍力及地緣政治等考量外，拜登政府在戰術上很明顯想利用「台灣牌」在「拜習會」前取得優勢地位，因此，拜登多次宣示美國對台灣的安全承諾，軍方警告中共武力犯台的威脅，美軍協訓台灣軍隊公開化等。但台灣問題涉及中共核心利益，統一台灣也是歷史性任務，沒有妥協的空間，面對美國挑戰，中共強勢回應，台灣問題更趨白熱化。

美、中過度操作「邊緣政策」不但使拜習會蒙上陰影，台灣更成為美中關係的最大障礙、美中軍事衝突的「最熱點」，背離雙方好不容易達成管控風險、和平共存的共識。蘇利文終於開始踩煞車，暗示美國對中政策將回歸國際現實政治。

在最敏感的台灣問題上，蘇利文畫出底線，強調美國的終極目標是避免任何一方單方面改變現狀，相互了解對方的底線、建立安全的競爭規範，是避免戰爭的必要措施，美方已清楚列出不改變現狀、中國不要對台灣片面採取軍事行動的底線，但對更敏感的問題，如中方超越紅線，美方的應變之道則仍是諱莫如深。

強化武統與逼統論述

但中方認為，台海的癥結在於台灣試圖突破一中，而美方縱容也難辭其咎。事實上，近年來在美中台三方運作、反運作之下，台海現狀已有很大變動，各方相互指責對方破壞現狀，除非中美雙方達成共識，維持現狀將難上加難。相形之下，台灣處境更為尷尬、脆弱，但令人憂慮的是，台灣面對空前嚴峻的安全挑戰，民進黨政府仍存輕忽、消極、偏安心態。

台灣安全已成為世界焦點，陸委會主委邱太三只能表示，台灣要備戰，絕不主動引戰；國防部長邱國正投書《華爾街日報》，昭告世界台灣絕不向中共投降；國安局長陳明通則輕鬆表示，在蔡英文總統任內，台海不會發生戰爭，中共也不會攻打東沙群島。但對於最關鍵的降低兩岸敵意，有效嚇阻中共武力犯台，3位重要決策官員毫無著力點。

由於明年北京將舉行冬季奧運、中共二十大等因素，各界預測中國大陸最快要等到2024年才有可能對台灣採取軍事行動。路透官網日前更刊出《共軍攻台日：台灣戰爭》特別報導，指出中國大陸奪取台灣的6種可能情境，包括侵略金馬、封鎖台灣和全面入侵，最糟的後果是東亞發生大戰。

媒體的臆測不足採信，但北京強化「強制性統一」的論述趨勢鮮明，台海軍力均勢一面倒向大陸，特定時間點已不重要，只要台海有戰爭風險存在，就不可能排除發生的可能性。美國重回戰略模糊政策，希望管控風險，與中國鬥而不破，因這符合美國最大安全利益。蔡政府若繼續抗中保台，將置台灣於更大的險境。