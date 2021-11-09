數位匯流終端看來還是比內容及應用服務端強勢及較有底氣，無論這個服務或內容應用是來自於大如Google或是Facebook等，喔，或許我們應該入境隨俗，稱它們為Alphabet及Meta Platforms。英國《金融時報》發現，在蘋果改變其隱私設定後，Snapchat、Facebook、Twitter 和 YouTube 損失了約近百億美元的廣告收入，不幸的是，這隱私權影響廣告的效應，現在才剛要開始而已，匯流終端的iPhone的確是厲害。

最近有一個舉措很有意思，過去原是廣告業務競爭者的雙方，居然出現了Google開始在臉書頁面上做廣告來販賣自家廣告的有趣事件。原來，為了聯合對抗共同敵人Apple，兩者也可如此合作，天下真的沒有永遠的敵人。從更高的層面來看，雖然過去雙方都是以廣告獲利，但雙方的轉型，兩者套路卻天差地別。一個越走越虛幻，一個卻越走越實體。

Facebook已正式更名為Meta Platforms，在之前所提出的元宇宙，已造成數位世界天翻地覆，有太多版本討論佐克柏腦中的元宇宙究竟是甚麼，每個人極盡繪聲繪影之能事，讓我不禁莞爾。元宇宙的入口是AR/VR，至少到目前為止，Facebook首款與太陽眼鏡大廠Ray-Ban合作的眼鏡Ray-Ban Stories還不算真正具備擴增實境功能，另一入口VR，據研究機構IDC統計，不像每年需求量2億台的筆電、14億支的手機市場，在過去3年，VR裝置全球出貨量僅在500萬台上下，儘管到了今年上半年，VR累計出貨量達到317萬台，全年更被IDC看好有望突破800萬台，但這樣的量，仍不到筆電或手機市場的4%。如此這般，佐克柏如何帶領他的居民進入元宇宙？

元宇宙雖然太過虛幻，言人人殊，但是，我們不得不承認佐克柏是個創造議題及轉移負面新聞焦點的高手，經過這樣一翻攪動，宏達電股票連翻漲停，輝達市值排名晉升全球第7，而Meta公司的產品甚至還沒真正貢獻多大產值哩！

另一個轉身，卻越走越實體的是GoogIe。我之前有專文質疑Google自研晶片、自做手機及平板，不啻走回頭路，讓人霧裡看花。因為，如iPhone等等匯流終端已經遇到創新瓶頸，iPhone 13販售成績目前為止並不好，給蘋果造成不少壓力，企圖轉往內容及新分流。蘋果的新走法之一，是將Apple Podcast改成訂閱制，認真玩數位聽覺內容，另一個則是史無前例地跨平台在Sony PS5遊戲機上提供Apple Music服務，其他的，就是傳聞中將於2022年推出的MR產品。Google難道沒有查覺硬體市場的困境，應該更積極地往新分流走，怎回頭自己下場賣手機？

上周，Alphabet公布了2021年第三季度財務業績，收入達到創新高的651億美元，收入同比增長41%，利潤同比增長近69%。Google首席財務官Ruth Porat 在財報電話會議中提到，本季度強勁增長的一個貢獻，來自實體店。很多朋友認為Google自做手機只是為了測試自有軟體表現，為了提供更佳的服務，我的看法不同，賣硬體是未來的營收大方向，所以在今年6月開了第一家全球實體店，不同於過去的快閃店，但同樣賣硬體，Google store與Apple store有本質上不同，不是強調硬體數量，而是新分流經濟。

數位經濟發展遇到瓶頸，方向不明，全球科技巨擘開始從販售硬體往提供數位內容應用服務及新分流走，而新分流經濟是新硬體加軟體加內容應用及服務的三合一，缺一不可。只是，全球至今數位分流成功案例真的不多，年出貨量500萬台的VR、Amazon停止無人機送貨，更別說之前Google Glass的失敗！

表面上，Google好像走回到頭路賣硬體，更精確的說法，其實是它將智慧手機重新定義為新分流的方向，也就是手機不再是通用的載具，而是要搭配特別應用情境及功能，因此需要Google自研晶片，而且其應用不支援其他android品牌手機，也就是跳下來自己玩分流生態系，或許以後我們的Android手機會分兩種，一種是其他世界品牌的，一種是Google自推的，彼此未必能互相支援。

從兩大巨擘的華麗轉身來看，我覺得Google更棋高一著，畢竟手機做為分流載體，還是比AR/VR載具更親民吧！（作者為科技專欄作家）