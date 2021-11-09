民進黨在台灣得以掌控執政大權，最大的本事是精通政治騙術，能把選民耍得團團轉，一再把選票騙到手。雖然民選政治必然帶有蒙混成分，但像民進黨那樣騙到爐火純青，足以顛倒眾生，還是舉世罕見，技壓群雄。

台灣下個月有四項提案的公民投票，包括反對瘦肉精豬肉進口、珍愛藻礁、第四核電廠重新啟動、公投與選舉併同舉行。這四大公投的意旨全然指向揭發民進黨的政治騙術，不是教訓民進黨在野與執政的政策立場截然相反，就是否決民進黨企圖瞞天過海的欺騙性政策。根據民意調查，這四大公投可能全數過關；果若如此，公投就是公民揭穿民進黨的詐騙政治，狠狠教訓這幫政治騙子。

台灣一般輿論認為，今天擋在民進黨面前的陰影，不是國民黨，而是民進黨自己過去留下的深長身影。這是民進黨人都不能否認的精準敘事。民進黨批鬥國民黨與選舉造勢無所不用其極，無論是否定別人或是自我吹噓都到舌粲蓮花地步，說起謊言都一副真誠狀，讓人信以為真，還很感動，所以能夠一路望風披靡。

「真愛藻礁」的公投正是蔡英文昨是今非的代表作。她八年前在海邊親手寫下「藻礁永存」，當時寫這四字的主旨是在敷衍環保團體，同時給當時的國民黨籍桃園縣長出難題。現在為了進口發電能源而大肆破壞藻礁，被指為以今日之我否定昨日之我。

「反萊豬」(即反對瘦肉精豬肉)公投也是以昨日蔡英文棒打今日蔡英文的。二○○九年馬英九政府欲開放美國牛肉進口，在野的蔡主席率領民進黨人上街，拉着「反毒牛、反出賣、反欺騙」布條強烈示威。民進黨當年將「美牛」和「毒牛」劃上等號，而符合劑量要求的瘦肉精無害人體的政策辯解是「欺騙」；但當年馬英九至少擋下美豬，但今天蔡政府卻開放瘦肉精豬隻取悅美國，公然出賣台灣農民和消費者，還用一堆欺瞞性話術唬弄民眾。

民進黨沒有中心思想，一貫以當下的政治利益決定立場，所以經常前後矛盾，美豬進口問題如此，公投是否綁大選亦如此。在野時愛公投到極點，因為可以砲打執政的國民黨，又可以為台獨做鋪墊，為了提高投票率以便過關，當然要公投綁大選；不料二○一八年十個公投案有七案通過，否決了蔡政府的一些政策，因而立刻變臉，趕緊修法將大選與公投脫鉤。國民黨這次提出公投綁大選案，只是恢復民進黨鍾愛的舊制，民進黨卻說這是在「亂台灣」，避之如蛇蠍。

「重啟核四」公投，則是和民進黨政府算帳。三年前「以核養綠」的公投過關，但蔡政府廢核動作未曾稍歇，匆忙送走核四燃料棒，既有核能電廠則加速除役，皆無視於可能加劇缺電危機。所謂邁向「非核家園」而不會缺電，根本缺乏堅實論據，只是以虛幻的承諾欺騙反核的民眾罷了。蔡政府擅長認知作戰，凡是自己勾勒的藍圖都說得天花亂墜，但結果常自食其言，或是昨是今非，翻來覆去，毫無誠信。

更可議的是，四大公投主要就是要制裁騙術治國的民進黨政府，但其反制之道，卻是再發揮欺騙本事，言偽而辯，用更多的騙術去掩蓋過去的騙術，顛倒黑白，欺瞞無狀。比如國民黨立委質詢，為何民進黨曾主張「公投護台灣」，現在卻批「公投亂台灣」？行政院長蘇貞昌居然答覆説，菜刀可以切菜煮飯，但若拿來傷人、殺人就不對。公投是人民的基本權利，可以補代議政治的不足，蘇貞昌卻指控公投是在「殺人」，這是哪門子的民主素養？

公投制度的設計，原本就是以直接民意來彌補代議政治的不足，讓民眾對政府政策得以補救的民主設計。民進黨過去將公投視為民主的神聖指標，如今卻將公投視為毒蛇猛獸；公投「反萊（劑）豬」，蔡英文和蘇貞昌硬是將其置換成「反美豬」，再扭曲成「反美」，欺矇性的話術實在厲害，不失為製造政治騙局的老千。然而，面對四大公投的四支迴力鏢，民進黨這回恐怕劫數難逃，最終將坐實政治騙子的名號而遺臭萬年。（作者為台灣資深媒體人）

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