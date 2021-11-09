隨著「郭董牌BNT」準時到貨，AZ、莫德納及國產高端疫苗供應穩定，民眾終於都有機會接種心中理想的疫苗。也因為台灣疫情漸趨穩定，民眾疫苗施打疫苗急迫性降低，為提升打氣，疫情指揮中心也宣布開放全年齡BNT第一劑隨到隨打；本來藉由疫苗持續到貨、疫情趨緩，指揮中心可以鬆一口氣，卻沒想到一批即期的AZ疫苗，將指揮中心再度推上風口浪尖！

這批59.4萬計的即期AZ，除了引發在野黨不滿，身兼民眾黨主席的台北市市長柯文哲更是與指揮中心「直球對決」，一番「智商說」再度引起中央與地方口水大戰，也讓民眾得作壁上觀，心情得到宣洩！但在看熱鬧的同時，我們卻不得不細究這次事件所釋放出來的幾個訊號，而這批即期疫苗，更有可能是打開民進黨疫苗政策潘朵拉盒子的重要鑰匙。

首先，這批即期品立刻成為之前專家小組李秉穎批評郭董採購BNT疫苗時的回力鏢，而陳時中為了護航子弟兵莊人祥，除了說出「人不是只有智商」的回答外，更大言不慚的說原本AZ公司擬提供160萬劑月底到期的疫苗存貨，經中央認定50萬劑左右「就能滿足」，才決定進貨。此番發言完全又是甩鍋，把問題推給AZ，再將自己塑造成「擋下」大批即期疫苗的英雄，問題是此段交涉是否真實存在？如果事後又被AZ打臉，指揮中心該當如何？

另一方面，根據食藥署網站上的封緘公告，我國自購AZ自今年3月3日第一批11.7萬劑起，至今已順利運抵13批，對照每一批的批號及到貨後的保存期限，前面12批自購到貨的AZ疫苗都有三個月以上的保存期限，11月4日到的第12批14.2萬劑效期甚至到明年的2月28日，為何這一批卻是月底就要到期？若按照合理時間推估，這批疫苗應該早在7月中下旬就運抵台灣，那麼中間被「吃掉」的三個月究竟去哪了，指揮中心有無掌握？究竟是不是別人不要且AZ也銷不出去的存貨才要台灣吞下？指揮中心若無法詳細說明，恐怕難逃怠惰質疑！

而為了自己的決定背書，陳時中除了一方面強調能施打完，二方面卻又表示「如果有開放混打，59萬打不完，我們也在所不惜。」更讓人也搞不清楚他是要背書即期疫苗還是推廣混打政策，若說自相矛盾、智商堪憂，恐怕也無人能出其右！

若這批疫苗打不完，恐怕會跟有可能送不出去的高端疫苗一樣到期報銷，又因為是「自購」，浪費的是國家公帑、納稅人的血汗錢，雖說立法院已成立疫苗調閱小組，但在民進黨堅持下，衛福部僅會提供閹割過、部分資訊遮蔽的COVAX、AZ與國產疫苗的採購合約供立委查閱，對於真相揭露效果有限。過去為了扶持國產高端疫苗，民進黨給點優惠尚能用「愛台灣」來矇混過關，但這次的即期疫苗風暴，卻再度證明民進黨的疫苗政策就是個「潘朵拉盒子」，這次的風暴雖不見得能掀開這個盒子，但這個盒子裡所裝的不僅是醜陋，更有800多條無辜冤魂，期待沉冤昭雪的那一天！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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