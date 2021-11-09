為了年底公投，中選會將邀正反方辦理電視說明會，國民黨本來是由黨主席朱立倫率黨高層精銳盡出，但由於民進黨並非推派A咖出戰，朱認為是「下駟對上駟」，決定換人改派市議員、婦女部主任、議員辦公室主任出戰。很明顯的，此舉不僅犯了「陣前換將」的兵家大忌，甚至還中了綠軍的「誘敵之計」，對本來在公投戰打順風牌的國民黨，搞不好是由勝轉敗的轉捩點。

首先，國民黨原來規畫參與說明會的黨部高層，包括朱立倫及黨團總召費鴻泰，應該是對公投脈絡最了解，也最熟悉戰略攻防的，甚至副祕書長羅智強早已啟動全台巡迴宣導公投造成聲勢，而現在陣前換將，不僅讓已躍躍欲試、準備許久的「黃金陣容」無用武之地，也讓臨時被推上陣的黨內同志硬生生地承受「二軍」、「下駟」的標籤，況且新參與者究竟能否快速了解公投的細部脈絡，搭配國民黨的整體攻防也有懸念，反而增加不可測的風險。

其次，民進黨為了宣傳公投，早有全盤戰略布局，派新人參與公投辯論，或許只是一個「誘敵之計」 ，畢竟綠軍大咖不可能冒風險在媒體前和國民黨一軍對陣，一個辯輸對其可是不可承受之重，是以安排二軍上場，一方面可規避這風險，另方面若國民黨也順勢改換二軍上場，本來國民黨可能在辯論板塊穩贏的局面也就變成未定之天。基於此，國民黨陣前換將，除了將自己陷在綠軍的戰略框架中之外，本來能藉此打敗對手，透過媒體直播，順勢拉高聲量及氣勢的大好機會，都可能變成竹籃打水一場空。

再者，說明會本就是向民眾宣傳及展現負責態度的好機會，現在藍軍看綠軍以二軍上陣也陣前換將，民眾觀感一定不好，畢竟換將此舉會被聯想到你只考量藍綠政治攻防，而沒將民眾看在眼裡，對公投不尊重。而朱立倫只想和蔡英文對陣辯論，卻不願對民眾說明，更會被質疑只想藉此拉高自己的政治能量，反坐實了綠軍的攻堅，又怎會搶攻得分？

除了陣前換將、反受制於民進黨戰略框架的問題外，國民黨內部針對4個公投的態度立場也有矛盾。針對宜蘭縣長林姿妙反對重啟核四公投，朱立倫則回應國民黨是提反萊豬、公投綁大選這兩案，至於民團提的護藻礁、重啟核四公投，國民黨立場是尊重、協助；明顯和原本國民黨的「四個同意」立場不一致；相對於民進黨「四個不同意」現在雖處於弱勢，但綠軍Ａ咖一場場大造勢，即便廣被質疑雙標或髮夾彎，也要將輿論氛圍硬拗過來的企圖與堅定立場，國民黨似乎在氣勢上又弱了一截。

最後，對國民黨來說，美國也是無法掌握的變數，特別是反萊豬議題。即便民調顯示，反萊豬民意近7成，但距投票仍有1個多月，國民黨未必會在此項公投穩操勝券。若反萊豬公投通過，等於打臉美國，對民進黨極為不利，所以不只民進黨可能動員所有資源反制，美國也必會用其影響力協助民進黨。之前美國在台協會處長孫曉雅在記者會上說「自己吃美國豬肉，也鼓勵台灣的消費者多食用美國豬肉。」便是明證，面對美國為保面子與裡子的戰役，國民黨要如何妥善因應，或許才真是燒腦啊！（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）