最近海內外無不瘋傳台海將有事，美中台輿論山雨欲來風滿樓，如美國總統拜登有意無意兩度脫口說會「協防台灣」，美國國會醞釀提案授權拜登出兵保台，路透甚至提出中共攻台6劇本；「武統」氛圍在大陸更不遑多讓，一個商務部通知就引發恐慌採購，竟是因傳言「對台有事」，更傳出人大凍結《國防動員法》、《防空法》等規定，授權黨中央「最後定奪」。難道兩岸要開戰了嗎？或只是為營造臨戰氛圍？又或是「以戰逼統」？

往來兩岸的台商或採購人士，最近常接到對岸的問候語竟是「戰備包買了沒？」、「要不要來大陸避難」，大陸民眾如是想自與輿論營造有關。

今年下半年起，特別是10月初共機頻繁擾我防識區時，大陸央視開始密集報導軍演訊息，如台海及南北兩端連續組織實戰化演練，不斷演練具強烈警告性質的登島作戰，及針對性巷戰等。隨著美國狂打「台灣牌」抗中動作頻仍，大陸外交部發言人趙志堅、國台辦發言人朱鳳蓮全成了熱搜名人，即使中南海不出任何指令刻意營造，但放任不就是信號，媒體「春江水暖鴨先知」，豈會不知寒冬將至。

與台海有關的微博成為熱搜話題，例如：國台辦副主任劉軍川提到「兩岸統一後，台灣財政收入用於改善民生」、美國國務卿布林肯支持台灣有意義參與聯合國體系、民調42.6%的民眾擔心兩岸衝突，及國防部明年3月完成《戰時求生避難手冊》等，經陸媒轉載發酵，很難不形成民間同仇敵愾的力道。

學界菁英必然也站隊統一的輿論上，如過去立場溫和的前海協會副會長王在希說，「不動用武力手段，光靠民間交流、小恩小惠、政治談判是不可能實現兩岸統一的。」這是否預示惠台將不再？或ECFA將取消？雖然國安局長陳明通認定2024年小英任內兩岸不會動武，但從武統聲浪準備期來看，現在武統步驟恐怕已展開了。

當然，影響中共武統的變數很多，譬如明年召開中共二十大、大陸國家主席習近平如何營造終統局面，「習拜會」後美國戰略是否轉向，甚至美、中在南海飽和式較勁一旦出意外等，動態的發展也非外界可預料。

美、中無疑都有「底線」。北京底線是2005年的10條《反分裂國家法》；美國的底線則是「台灣不獨且避戰」，紛歧中有共識，「不獨」卻是交集點。台灣不獨，大陸動武就不具合法性；但如果只是取消ECFA引發典型經濟制裁的後座力，美國也沒轍，台灣該怎麼辦？

由此顯見，北京最可能的辦法是「以戰逼統」，但仍維持兩手策略，惠台照做，既震懾台獨又收攬民心。過去兩岸有「九二共識」，中國人不打中國人，因此「和統」為主旋律；如今缺乏共識，不是一家人，又缺二軌撮合，「武統」便成主旋律。或許不會真打，但背後已開始布局了。（作者為資深媒體人）