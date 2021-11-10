看著手機裡一堆照片皺起眉頭，努力找尋前幾年九月的第一張，試圖回憶這個故事的開頭。

凌晨四點半起床，在登機前發了條朋友圈，內容是：機場大概是一個城市更多複雜情緒暗湧的地方。

如果你問我當時在想什麼，老實說我忘了，不過自己一向討厭告別。

下午一點半落地台北，陰雨天，三十多度。

交換的學校在台中，大致位於全島中部，北上南下也算方便。再沒有哪個城市擁有數量如此驚人的機車了吧。只要走在路上，就無刻不充斥著引擎的轟鳴聲，過馬路倒成了件驚心動魄的事。

說到夜市大學，還真叫人頭疼，更多時候我習慣躲著人。不過每天從喧鬧一腳踏入平靜，挺奇妙的。

開學前一天被朋友拉去一個音樂節。看著那些蹦得頭給你甩掉的台灣青年，不禁感慨原來在哪都一樣。然而那天我怎麼都提不起興趣，原因多半是台上的樂隊沒一個認識，突然就想念起草東來。

九月末搭高鐵一路向北。

不得不說，台北也就比台中好了十幾個高雄的樣子吧。

「好不甘心啊，整個夏天都快過完了，好像什麼事都沒有做。」

「對啊，就只是跑來跑去。」

本想逛逛淡江中學，人到門口卻被告知週末不開放。

三年二班周杰倫，我下次再來看你。

沒趕上那天日落，只好在淡水河邊走走，再來個冰淇淋乾杯。

接下來的日子，趁週末又陸陸續續去了一些地方。

盯著穹頂看了大半天，滿腦子都是那盞印著伊瓜蘇瀑布的燈，以及世界盡頭孤身站著的黎耀輝。墨鏡王的色彩堪比毒藥啊。

再回到台北。回到一九年的最後一天。

在誠品音像店待了整個下午，把喜歡的專輯聽了個遍。

傍晚又飄起雨，人潮在慢慢往101方向移動。

我印象裡那晚特別冷，數以萬計的人就那樣有序的坐在馬路上，交談、擁抱，一同等待著最後三百秒的狂歡。

當煙火綻放，人們喊出心底的願望與祝福，然後相視而笑。

這一幕我到現在還記得。

凌晨三點，台北街頭依然活躍。唱歌的女孩，拎啤酒瓶的青年，燃放禮花的孩子，嚎啕大哭的中年男人，清潔垃圾的工人……

注定是個不眠夜。

「珍惜吧，這樣的夜晚可不多。」

我在心裡說

胡亂又零散的寫下這些見聞。

當然，還有很多故事沒講。

那些忽略的遺忘的瑣碎才是生活本身——庸常而沉悶。

不如，你也去造一個五彩斑斕的夢。（維京）

（本文來源：柚子鋪台灣交換生服務公眾號）