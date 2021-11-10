編按：從大清帝國末期的巖疆鎖鑰，到日據時期的殖民處女地，台北城見證時代的轉換，文史工作者莊永明所著《台北老街（30周年暢銷紀念新版）》收藏台北老街史蹟照片、珍貴史料，帶讀者重遊舊台北，娓娓道來這座城市最美的故事。本書由時報出版，史話專欄今起節選刊登。

「溫暖的陽光下，依然矗立著斑剝的古城門，她好像對我們告訴，劉公壯肅的功績猶存，台北！台北，我們的台北。」

這首「台北市民歌」，多年前，台北市的莘莘學子都會唱，而且經常唱，那時候的台北市，戰禍遺留的瓦礫才被清除不久，一切建設正逐漸開展中，所以它唱醒了大家對台北市的關懷與期許，更凝固了愛護台北市的心。

而今，台北市古城門，已被改建得面目全非；在大家的印象中、記憶裡，歷史古蹟已經模糊、淡化，難怪「台北市民歌」會成絕響！但是斑剝的城門，永遠是歷史不能抹除的印證。

今日視之，以古城門來代表台北市的標誌，或不恰當；但是，知道台北市歷史的人，必然了解台北城對整個台北地區的發展，扮演了極重要的角色。城牆雖早已蕩然無存，但從殘存的幾座城門（可惜只有一座北門是原型），我們可以約略得知當時台北府城的範疇。

台北城係於1882年（光緒8年），在當時艋舺（萬華）、大稻埕間的荒僻之地，開始興築，大約費時3年始竣工。目前，雖然還有僅存4座城門：北門、南門、東門、小南門，但是除了北門還維持原貌外，其他已在1965年被改建成北方式的宮殿式樓閣了。

舊姿獨存的北門，有著雍穆渾厚的氣質，方圓相搭的窗戶和城門，配合著燕尾屋脊的歇山式單簷屋頂，正是殘存台北城的見證。

台北築城之議，源於沈葆楨於光緒元年6月18日上諭的「台北擬建一府三縣摺」；沈葆楨是在台灣推行自強新政的第一人，他兩度來台，第一次是日人犯台的「牡丹社事件」；第二次是獅頭社番民之亂。他於琅平靖後，築城設官，定名為恆春縣。

1875年，他更以台北口岸四通，荒壤日闢，外防內治，政令難周，上奏「台北擬建一府三縣摺」，第二年（1876年），清廷批准：「於福建台北艋舺地方，添設知府一缺，名為台北府，仍隸於台灣兵備道，附府添設知縣一缺，名為淡水縣。其於竹塹地方，原設淡水廳同知即行裁汰，改設新竹知縣一缺。並於噶瑪蘭舊治，添設宜蘭知縣一缺，即改噶瑪蘭廳通判為台北府分防通判，移紮雞籠地方。」

「唐山過台灣」，開發初期係以南部為中心，及至1870年代初，北部也已相當繁榮，沈葆楨為「固北路之長久計」的籌畫，可說確立了台北的行政地位；台北奉旨允准設府後，並非一切建制即次第展開，而是頗有周折，府城應築城垣，但是築城是一件大工程，需要鉅大經費預算，這是上級機關─福建省府所籌措不出的，因此台北城的建設，因而延誤。

沈葆楨等人保薦江蘇海州知州林達泉出任台北府第一任知縣，林達泉是廣東大埔人，他奉旨試署台北知府後於1878年（光緒4年）3月，抵達「台北瘴厲地」（沈葆楨語），這位新官釐訂「治台政策」，但因「後山番擾」，他「冒暑瘴治事，晝夜不少休」，竟在當年10月，卒於官署，在任僅7個月而已。因為當時的同知半年駐在竹塹（新竹衙門），半年駐艋舺公所（台北萬華），而林達泉卻在竹塹辦公，並沒有駐在台北。

當初，林達泉決定將「台北府治」建設在艋舺和大稻埕的平野上時，曾招致士紳群起反對，他不得不將駁議榜，告示於通衢上，以示決心：

「此地四山環抱，山川交匯，創建府治於此，實足收山川之靈秀，蔚為大觀。……而滬尾、雞籠二口，實為通商之海岸，與福建省相距不過三百餘里，較之安平、旗後，尤有遠近安危之異。十年後，日新月異，臬道亦將移節於此。時勢所趨，聖贊君相，亦不能遏。」

林達泉將台北府城計畫在「處女地」，我們可以想像，他的做法是：一來可以將艋舺與大稻埕兩方為著府治所在地的爭奪擺平；二來新社區的規畫建設，沒有包袱，比較可以從心所欲。

中國官吏大多抱著「三年官，二年滿」的五日京兆心態，所以很少有人想在任期內，為著將來的建設，去釐訂一套遠程的藍圖；林達泉可是一位有高瞻遠矚的官員，他在台當官僅有200多天左右，而且到過台北可能沒幾天，但是對於城內的建設，他已描繪出了遠景。

【未完待續】