日本第101屆國會，將在11月10日召開「特別國會」，選出自民黨總裁岸田文雄為新任總理。日本的第一屆國會，在1890年7月1日選出。因此，我們可以清楚意識到，日本發動海外戰爭，主要為1904年的日俄戰爭，主戰場在中國遼東半島以及朝鮮外海。1894年的中日戰爭，主戰場在朝鮮半島、山東半島、黃海等地，以及以後一連串對中國的侵略戰爭。日本又發起了席捲東南亞的太平洋戰爭。一直到吃了兩顆原子彈，宣布無條件投降。這些窮兵黷武的決策，沒有一件事情民選的日本國會不知道，甚至是主導者。因此民主不代表一定會替老百姓帶來安居樂業的生活。甚至民主方式選出的政府，還會反噬人民，洗腦人民。最後，置人民與國家於絕境和死地。

同樣道理，義大利的墨索里尼、德國的希特勒，也是藉由民主方式，取得政權，然後運用民粹，贏得國會多數，再由國會加袍成為獨裁政體，最後弄得國破家亡，差點滅國。這些都是我們人類慘不忍睹的共同經驗和命運！

今天在台灣，快被滅頂的中華民國也是經由人民票選民進黨來執政。結果民進黨是運用優勢國會議席，通過整肅國民黨及異議分子的各種法規。連小老百姓以及國民黨，都會被警察查水錶？我們彷若看到日、德、義，以及近幾十年來中南美洲、非洲等國家，藉由民主選舉產生獨裁政府和領導階層。最後，落到鈔票變壁紙，那些領導團隊和獨裁者，事敗後或是搭美國及其他原殖民母國的飛機流亡海外，剩下斷垣殘壁的家園，留下滿目瘡痍的景象。這些發生過的歷史都離我們不遠。例如現在和中華民國政府有邦交的加勒比海地區的海地，總理遇刺身亡，民不聊生，老百姓要求美國人來接管，美國人嚇得腿軟，說那是你們家的事，我們不涉入內政。

如今，兩岸動武話題很火熱，為什麼一向平靜的台灣地區會變得如此？冷靜想一想，不外乎以下幾個來龍去脈：

一、美國前任川普總統為了生活每下愈況的傳統和保守白人選民，圍堵中國大陸、追殺移民、燃起美國民粹。更運用一切手段，祭出和中國的貿易戰爭。全球更因此燃起了抗中反中的情緒和行動。美國在二次大戰以後，因勢利導主宰了全球的秩序和資源，歐洲的所謂盟邦當然只有配合一條路，共同抵制遠在天邊的中國大陸。

二、台灣民進黨人為了大選連任以及國會議席，不惜成為美國反中抗中的馬前卒。因為台灣是中國大陸的核心價值，台灣任何風吹草動，都會成為大陸的痛腳。民進黨為了大選的勝利，抓到香港反中抗中街頭暴動的契機，配合美國川普的反中策略及支持，不斷操弄台灣的民粹，終於獲得大選勝利。一個和中國大陸的貿易來往，超過貿易總額40%的台灣，卻不顧一切地如飛娥撲燈，將自己的國家和人民對撞全世界第二強的政經體。從理智上來看，都是民進黨人弱智的行為。如果從民進黨人的利益來看，人民和國家的利益又算是哪門子？正如當年的民選日、德、義的民粹政體一樣。

當然，台灣當局想怎麼走，也不是它說了算數，台灣很明確地成為了美國軍火商的提款機、美國媒體的小丑、更是美國當權者的弄臣。問題是台灣還要自己養自己，還要自己花錢搭棚演戲。也因為如此，我們或許可以寄望民進黨執政集團的外圍分子，這些政治活動家，如果還有些良知，看待自己的手足兄弟姐妹、自己生於斯長於斯的台灣同胞，真的該踩一下政治煞車。客觀和理性來看台灣和大陸，彼此是不會打起來的。但是台灣現在的政治人物，若不回頭替子孫留下一些餘地，他們的未來將會是災難一場 。

（作者為中華戰略學會研究員）

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