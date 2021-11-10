繼6月份一架美軍飛機驚鴻一瞥出現松山機場之後，昨晚又有美軍機來訪，這次共載有6名參眾議員、2名軍官及隨行助理共13人。和上次一樣保密到家，均未透露來訪行程及目的，僅由外交部表示，本案經台美雙方協調結果，由AIT安排，相關情形要先尊重訪賓意願後，才會對外公開。

台美關係似乎愈來愈從｢戰略模糊｣轉向｢戰略清晰｣，已經不在乎對岸大陸的感覺了，上次是牛刀小試，事後我方解釋是來相談捐贈疫苗之事。奇怪哩！此事交給下面人去辦就得了，須要這樣敲鑼打鼓？

這次又是所為何來？搭乘的又是軍機，上面還有軍人，且全程打開飛行追蹤系統、電子訊號維持開啟，顯然美方是故意釋放訊息，擺明向中國大陸挑釁，試探對方的紅線。

蔡總統接受美國CNN記者訪問，故意透露有美軍在台｢協訓｣就是在拋出試探球，這次美軍機再度來台，不可能又是為了疫苗之事吧？

對岸受得了如此不給情面的軟土深耕？果不其然，解放軍東部戰區立即展開聯合戰備演習，大陸國防部宣稱將採取一切必要措施，堅決回擊美軍機「竄訪」台灣。

不知是否小英總統已經變成脫韁野馬豁出去了，還是拜登非要打台灣牌對付中國？總之將來陷入火海的是台灣老百姓， 你們要去玩去吧！

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