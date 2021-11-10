民進黨執政後，將高中歷史「完全去中國化」並改為「台獨課綱」，同時利用「轉型正義」對蔣家及國民黨極度醜化，再配合媒體，對內認知作戰無所不用其極。而掌控了教育、媒體的民進黨似乎還不滿足，近來竟將觸角伸到行政人員的考選甄補下手，實在令人髮指。

就在今（110）年公務人員高考三級「民意與公共關係學概論」考科中，竟出現民進黨政府視角的問題，分別以具有極大爭議的「1450」及「反萊豬」敘述，要求考生答出政府如何透過網軍「營造正面民意」、萊豬如何爭取國人認同。

照理來說不管是「1450」或「反萊豬」都是熱門時事，當然可以探討，但題目卻赤裸裸的要求考生想出「1450」不會被批評為反串或帶風向的方法、如何消弭「反萊豬」的政治紛爭，並爭取國人認同，完全是一種「公開徵求」如何消弭反對民意的作為。更藉由此種「海選」及「民調」：一來篩選出政治正確的考生，二來透過考生的填答方式彙整出多數認可方式未來或可採用！根本已是公私不分。

如同民進黨立委羅致政所承認，考題的敘述除暗示考生政治立場，更恐怖的是閱卷老師的政治傾向更直接影響批閱分數，未來篩出來的恐怕都將是本身自帶政治立場者。公務員本該行政中立，嚴守國家法律於公部門服務。沒想到考選者帶頭違法，直接為政府招攬內宣人才，這對於國家文官體系無疑是莫大的傷害！

雖然考選部表示以往亦多靈活結合時事議題來測考，但在題目中直接測驗考生的政治立場卻是前所未見。國父孫中山先生當年堅持五權分立，就是為了怕行政機關人才任用不公正。卻沒想到百年過後，民進黨真是硬將手伸入考試權中，雖未直接任用私人、卻看政治顏色用人！若考試院不能嚴守公正，除了文官制度災難將就此展開，進一步更將影響公務員的行政治理，台灣終將陷入萬劫不復的境地！

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