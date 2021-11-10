基隆捷運八堵基隆段，怎麼走？爭議不斷。交通部前部長賀陳旦昨天強調，若能重整台鐵路網，可增加班次，改善大台北地區整體運輸，基隆捷運，「就不是非蓋不可」。

基隆捷運吵嚷至今，始作俑者莫非賀陳旦？2017年，蔡英文跑到基隆，宣布耗資80億，興建與台鐵共軌的Tram-Train輕軌時，當時的交通部長賀陳旦不也喜孜孜地隨侍在側？一年多以後，交通部「自證」輕軌不可行，輕軌變形為「輕軌捷運」，4年無成，再變形為進不了基隆蛋黃區的中運量基隆捷運。如今，賀陳旦卻說，基隆捷運不是非蓋不可？

2021年的賀陳旦，狠狠地打了2017年的賀陳旦一個耳光，恰恰說明了自詡交通專業的賀陳旦不敢跟有權力的人說真話，還幫著政客大開軌道建設的芭樂票，更證明了基隆（輕軌）捷運，從頭到尾，都是一個騙局！是一個升級再升級的騙局！

交通部長王國材說，八堵基隆段，台鐵捷運二擇一，10年後交由基隆市民做決定，王國材的前長官賀陳旦又「適時」跳出來說，「基隆捷運不是非蓋不可」，不免讓我們以君子之腹度民進黨小人之心：這會不會是蔡政府找藉口扯爛污的手段？誰叫基隆市民雞雞歪歪，要留台鐵又要捷運？若是基隆多數市民都接受了「基捷不是非蓋不可」的論調，那麼，「不是我不蓋，是你不要」，騙死基隆人不償命的蔡英文、林右昌，不就安然下莊了嗎？

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