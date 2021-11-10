美國國家安全顧問蘇利文接受美國有線電視新聞網專訪時坦承，美國無意改變中國體制，希望尋求與北京共存之有利條件，針對台灣問題，強調美國反對兩岸任何一方片面改變現狀，表明華盛頓希望維持和平與穩定，亦即維持現狀。

長期以來，美國認為透過政策影響足以翻轉大陸體制，蘇利文終於承認此種思維錯誤，並表明這不是拜登政府對華政策目標。

過去數年兩強關係緊張，多領域相互交鋒毫不相讓，從涉入香港社會抗爭，以新疆、西藏人權為由封殺杯葛北京，若說華盛頓無意藉政策壓迫與和平演變，顛覆北京政治運作體制，恐怕很難讓人相信。

兩強過招至今，北京透過劃設三條底線，提出兩份清單，更強調三項要求，積極強勢表達立場；華盛頓則顯得章法大亂，態度由原本強硬開始放軟，究竟玄機何在？

拜登政府內外交迫諸事不順，對華外交施展不開斬獲有限，顯然已達攻勢極限，氣勢由盛轉衰，並不令人意外。蘇利文如此表態，必有難言無奈。

歷史巨輪不斷前進，維持現狀實乃自欺欺人；兩強對壘攻守易位，台北是否仍繼續扈從追隨到底，面對北京毫不思考調整立場，難道迷夢沒有覺醒時？

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