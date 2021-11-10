自從某民調機構公布關於四大公投案的調查結果，揭露四大公投案恐全數通過的下場後，果然觸動執政中民進黨的敏感神經，身兼黨主席的總統蔡英文直接下達全黨動員令，動員全台黨公職舉辦上百場政策說明會試圖拒止這波公投同意的不滿海嘯。

從舉辦說明會的形式，就說明民進黨訴求的對象壓根不是全民，而是支持民進黨的基本盤民眾；而訴求的內容更不可能是針對公投個案內容，而是採取包裹式否決處理，否則何必喊出「四個不同意，台灣真有力」的動員催魂咒？

民進黨高層深知，一旦攤開個案一一檢視內容並逐一討論，不但不利執政黨論述，而且分開論述的作法勢必會被一一擊破。因此，與其訴諸政策正當合理性，不如直接訴諸民粹，直接高喊「四個不同意」。如此，使四大公投案淪為政黨對決的壕溝戰就是必然的策略，否則如何抵擋有如百萬輛坦克般的鋼鐵洪流民意衝向執政黨？

政黨對決來處理四大公投案的政治問題雖然不道德，但保證有效，從之前罷免陳柏惟案民進黨所採取的策略與結果的因果關係就可得到例證。一旦民進黨選擇完全「放生」陳柏惟，則罷免投票的結果不僅僅是篤定通過，而且同意與不同意罷免的票數將呈現「洗臉式」的懸殊比例。

因此，既然罷免成案勢不可擋，至少要讓結果不致難堪，最後果然是以近四千多票差距作收。這說明了一旦形勢不利時，採取政黨對決雖然不能改變結果，是最廉價又有效的「熔斷機制」，既能保存顏面，又能對支持者有合理交代，更能創造對日後興起新戰局的有利形勢，這也解釋了民進黨為何隨後迅速推出女版陳柏惟的林靜儀，並採取政黨對決態勢挑戰顏家，因為在補選戰場只會是在地政黨基本盤的對決，在掃除陳柏惟這個大利空因素後，要擠出五千票拉下顏家，誰曰不可能？

同理，日常選舉如此，罷免投票如此，沒道理面對政權遭受嚴重質疑的四大公投案時，民進黨會自斷手臂不運作政黨對決。

一旦對決成功，不論公投結果是四大皆空或是僅擋下一、二案，至少票數拉鋸到合理範圍，不僅避免蔡總統威信喪盡，提早在黨內政治跛腳的慘況發生，屆時再進行內閣大改組對民意有個敷衍交代，再多丟出幾個買票式、綁樁式政策出台，2022地方大選時又是活龍一尾，至於執不執行公投民意，又是另外一回事了。

不分扁、蔡時期，民進黨每遇政權危機，無不將政黨對決當作政治萬靈丹。也因此，對四大公投採取政黨對決手段是必然發生之事，也凸顯民進黨正處於執政無能的政權危機階段，只好發送意識形態的訊號讓基本盤出門勤王，以補充大量流失的執政合法性與權力來源。

政黨對決再搞下去有沒有效？取決於台灣究竟是民智未開還是已開的社會環境。而民進黨是否會在四大公投案中迎來政黨對決的反噬，不是取決於公投辯論玩弄人選上駟、下駟的低劣把戲，而是蔡英文、蘇貞昌執政成績的總體檢，民進黨想包裹表決四大公投，人民同樣會用公投案包裹表決民進黨的執政成績。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※