自從民進黨喊出「政黨退出校園」之後，國民黨從善如流，果真相率將其羽翼撤出校園，為校園保留一片潔淨的空間，這本就是民眾所樂見的；但是，眾所周知的，民進黨徒卻趁此真空時期，大舉布建其勢力，幾十年來，校園，尤其是大學校園，儼然成為民進黨的禁臠，從學生到教師，無不層層滲透。校園前門拒狼，後門引虎，早已成為一片綠油油的山寨，遍佈於全台。

儘管當初國民黨在校園中不乏各種令人側目的活動，卻還是以私密的方式進行，未敢公然大肆張其旗鼓；而今民進黨徒卻是毫無顧忌，明目張膽將其爪牙伸入校園之中。前此中央大學罔顧清議之舉，已令人唾棄，故遭致社會輿論的撻伐；如今台北大學更變本加厲，公然將國立大學當作私家黨部，居然以區區新北市民進黨黨部就能與台北大學「共同主辦」公共政策研習班，不但招收對象限於民進黨員，主要師資為民進黨政治人物，甚至還能夠「授與正式結業證書」，號稱「學經歷更加分」，真的是令人震驚的了。

公立學校開設研習班，無可厚非，但只限於民進黨員可以參加，這不是擺明了將公立大學降格為黨校嗎？而且，居然還可以有「正式的結業證書」，這不是為民進黨員漂洗經歷嗎？民進黨敢於如此肆無忌憚，台北大學高層敢於如此無恥逢迎，冰凍三尺，絕非一日之寒，可見民進黨在校園中具有多可怕的盤根錯節的勢力！

校園師生，可以鼓勵他們關心國家、社會事務，但豈容如此巧立名目，花費國民的納稅錢在校園中佈建側翼？如果社會還噤聲不語，則未來各政黨起而仿效，校園豈非變成了烏煙瘴氣、烽火遍起的政黨廝殺場域？是可忍，又孰不可忍？

「政黨退出校園」，這是多動聽的呼籲？民進黨當初是喊得如何震天價響？如今看來，不過是奪權、鬥爭的口號及手段而已。可憐原本應該是純淨無爭、進德修業的校園，從此就成為慘烈的兵家必爭之地了。

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