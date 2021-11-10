執政黨高規格迎戰下月四大公投，府院黨擺不成功便成仁殊死戰態勢，四大公投紅不讓會讓蔡政府顏面無光，進退維谷不知所措，因為某些決策如過河卒子有進無退，當然民進黨執政臉皮厚，耍賴一下就蒙混過去了，但公然藐視民意的代價會危及2022及2024地方暨中央雙選舉。

民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投說明巡迴演出，附隨側翼組織台灣基進黨也以「四個不同意，台灣進國際」1500場全台走透透，先不聽他們荒腔走調不科學慫恿內容，光喊出的主題看起來就「題不對文」鴨蛋零分，不同意重啟核四、不同意護藻礁、不同意進萊豬、不同意公投綁大選，台灣會更有力，還會邁向國際，光字面思索就句句缺乏說服力。

扁政府時期的行政院「蔡副院長」追加預算蓋核四，說過核四工程排除萬難務竟全功，數千億經費可都是人民納稅錢，不是「貝殼」，使命必達是為了蓋來荒廢養蚊子，或者兩千三百萬人血汗錢不敵「聖人」林義雄絕食悲情乎？賴清德副總統唆使貢寮居民要反核四公投，照賴副座「避鄰情結」環保觀點，是否台中人也要群起反火力發電廠，高雄人也要反煉油總廠，焚化爐、垃圾掩埋場、變電所鄰居也都要站起來反對？賴副總統認為同意四大公投會讓台灣走回頭路，如果踏出錯誤第一步，當然該懸崖勒馬回頭是岸。

國民黨對反核四內部有雜音，核廢料無處放確是棘手難題，至於核安無人敢掛一輩子保證，保它終身險，航空公司也不保證客機班班永世平安升降，至少台灣核能發電四十幾年歷史相安無事，維持「無肇事紀錄」，世界也只蘇聯烏克蘭車諾比核災及日本福島輻射外洩兩件較重大。網路笑話《誰敢發誓沒作弊過》，背後說人長短的長舌公、長舌婦不少，軍中榮團會輔導長也會設計小兵「洗腦交心」，綠委黃國書「爪扒仔事件」衍生民進黨政要潛藏特務細胞，執政黨《誰敢發誓沒打政治小報告過？》所以核災比酒駕更零容忍，但核電與核安「包娶妻兼包生子」誰敢？

台電三接站選址於千年藻礁上誠屬不智，藻礁破壞不可逆，這不是拆古蹟與蓋豪宅利弊得失單純考量，住豪宅固然享受，卻未必非得破壞古蹟，天然氣第三接收站不必然要找大潭藻礁地，台灣最不缺海岸線，能源轉型蔡總統一開始就走不正確岔路，供電穩定畫錯重點，捨「以核養綠」一步錯，步步錯，要求大家投四個不同意把國家方向盤穩住，根本是擇惡固執！政策反覆會導致投資卻步、經濟會受影響，這難道不是死不承認錯誤政策之執迷不悟積重難返使然？

美國不在乎我們吃有害健康的萊豬，行政院長蘇貞昌竟要我們在乎美國人生氣反萊豬公投，萊豬之害應由科學及醫學驗證，應訴諸全民公評認定，不是執政與在野或藍綠片面說了算，執政黨一直要把非典政治議題搞成政治對決，把各自有領銜連署成案涇渭分明的四大公投綁在一起操作，意圖孔明「草船借箭」之計，卻恐反衍成曹操「火燒連環船」失策，更可笑是蘇揆將之與國民黨「親中」關係給聯絡上，昇華為抗中保台及倒閣與蔡政府信任投票，春秋八佾舞琴音變成清代亂彈，實在公投變調曲。

近墨者黑，蘇貞昌「近蔡則騙」，反萊豬硬掰成反美豬，還對中國存有被害妄想症，反萊豬變反美豬進而成「反親中豬」，民進黨=反中愛台、國民黨=親中害台沖床模型，「仇中」比鄉下人「吃飯沒」問候語琅琅上口，比檳榔紅唇族罵三字經更順口溜，黔驢技窮自曝其短依舊要掏出來騙到底，厲害了我的蔡政府！

民進黨對國民黨陳年威權有強迫記憶症，對自己過往講的話偏偏有健忘失憶症，「蔡主席」跟「蘇主席」都曾強烈反萊牛，現任高雄市長的「陳立委」除了「失火責任」下台死傷人數有中南部貴賤差別〈台中命貴、高雄命賤〉外，進萊牛就是總統下台時之總統也只適用馬英九，「口譯哥」趙怡翔詭辯民進黨在野時反萊豬是在較不正確資訊下所做的錯誤決定，7、8年前的事又不是民初民智未開或國民政府撤台初期文盲充斥，國民黨所謂「不義黨產」才真是資訊模糊時期，民進黨還不是照追殺，黨產會還不是照清算，「較」字是時空比較或政權比較呢？兩數字差一跟差一億都是差，萊牛萊豬應該說差在國民黨執政的馬總統做的就是錯吧？

拜科技之賜，凡走過必留痕跡，父母匯款幫子女繳房貸國稅局馬上登門查贈與稅，民進黨自打臉矛盾說詞，國民黨只需倒帶清脆「霹霹啪啦聲」即一覽無遺，除非剪接後製，鐵證畫面百口莫辯，民進黨轉型正義，則必須「觀落陰」、「遊地府」找證據。四大公投四個同意，惡政要唾棄，以展現真正民意威力。

（作者為退休公務員）

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