過去幾個月，由於美國和中國大陸兩方面採取的一系列外交和軍事行動，台海局勢顯得非常緊張。大陸自媒體紛紛討論，如何武力統一台灣，而美國的智庫則在討論，如果大陸武力攻台，美國應不應該介入和如何介入的問題。

拜登入主白宮後，令北京非常失望的是，他並沒有放棄川普向中國發動的貿易戰和科技戰，反而在這兩方面加碼，並且還積極拉攏盟友，試圖以此逼迫習近平作出讓步，可是具體要大陸作何種讓步卻並沒有說得很清楚，只是強調，不容許中國超越美國。也就是説，他要壓制中國的發展。他説，他的政策是分爲三方面，既有對抗，競爭，也有合作。他説，他要用實力來推行這樣的政策。

北京方面的反應很簡單，那就是不吃這一套。北京的態度是，美國選擇對它有利的就合作，不利的就競爭或者對抗，這不能接受。北京要的是相向而行，即所謂合作共贏。在三月和七月兩次高階層會談中，北京兩次斷然拒絕了拜登的外交公式，拒絕就實質問題跟美國談判。之後，拜登乃開始大打台灣牌和南海牌。這麽一來，台海的局勢就被搞得非常緊張。

緊張的下一步可能是雙方看到戰爭的風險，因而尋求妥協，但也可能因爲無法妥協，或者擦槍走火，而演變成軍事衝突。問題是，到底會不會發生軍事衝突呢？

對於擦槍走火的情況，誰也無法預知，而戰爭時常就是這樣發生的。如果不發生意外的話，我們可以肯定的是：只要台灣當局不宣布獨立，即使局勢再緊張，也不會導致戰爭。這是因爲，拜登和習近平都不想打仗。

拜登在3個月之前才從阿富汗20年的戰爭退出，並且退得極端狼狽，導致他的支持率嚴重下滑，國際聲望低落，他沒有胃口，美國人民也沒有胃口，在這麽短的時間內再介入另一場戰爭。再説，國債高達28.5兆，美國也承擔不起另一場戰爭。

也因爲這個原因，拜登也不會容許台灣獨立。保持台灣現狀對美國最有利，尤其是拜登正在試圖建立一個排除中國的晶片產業鏈。從8月到今天，拜登本人和他的外交團隊裡的主要隊員都一而再地表示，美國仍舊堅持一中政策。也就是説，儘管他近來採取了許多切香腸的行動，可是他不會蓄意地去觸碰大陸的最後底線。

那麽，習近平呢？他會採取主動，武力攻台嗎？也不會。他多次在重要場合，如共產黨的百年慶典，表示他堅持和平統一，武統只是作爲萬不得已的後備手段。理由很簡單，和平統一有許多好處，特別是可以大幅度削弱美國在亞洲的影響力，而武統有太多負面因素，包括有可能造成核子大戰和受到制裁。

毛澤東在著名的《論持久戰》中說：「賭國家命運的戰略決戰應根本避免。」這句話重如泰山，它應當會影響到習。中美之間如果發生戰爭，那就是賭國家命運的戰爭，是必須避免的。他不會輕易嘗試。那麽，到底他想怎麽樣和平統一呢？對此，我們不妨觀察中國收回香港的做法。

香港的居民絕大多數是逃離大陸的難民或者他們的後代。近代，這些難民逃避的是共產黨對百姓生活和生命的打擊，所以他們具有根深柢固的反共或恐共心理。猶記得兩年前高達兩百萬群衆的示威遊行吧？在這種人群之上，還有強大的英美勢力，包括它們的財經力量和龐大情報體系，這一切都使得改變這個社會困難重重。即使在1997年回歸祖國之後，香港仍然享受到全世界少有的言論自由和人身自由。只要近年去過香港的人，都會看到地攤上擺滿了揭發大陸高官權鬥貪腐淫亂的刊物。他們或許會奇怪，共產黨怎麽能夠讓這些刊物大行其道？

當然，這種情況是不可能長期存在的。但是，改變需要導火線，需要機會。最近幾年，港民對普選和獨立的訴求終於從和平示威演變成暴力行動。2019年下半年，受到反送中事件的激勵，暴力行動乃遍地開花式地展開。那時中共並沒有採取行動。2020年，當全世界都發生了新冠傳染病，中共顯然覺得，這是一個天賜良機，所以它動手了。不是武力鎮壓，而是讓人民大會於該年6月通過了針對香港的國家安全法。

這好像是跟美國學的，美國在對某國施行制裁之前就先由國會通過一項制裁的法案，這樣，制裁就於法有據了。中共學會了這個高招。有了國安法之後，它在幾乎沒有發生任何流血事件的情況下，平靜地改變了香港。

我們可以相信，這也將是中共謀求跟台灣統一的做法：等待最佳時機。大陸專家們普遍相信，美國正在衰退之中，社會矛盾非常多，政治分裂嚴重，而貧富差距不斷擴大，可是政治領袖的領導能力和執行能力卻出奇地不達標。由於這一切，美國必然會走上戰略退縮的道路。這就會帶來和平統一的時機。

（作者為中美論譠社理事）

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