蔡英文總統7日至新竹宣傳公投主張時，臉書預告今年經濟成長率達11年來新高，9日即大做哏圖宣布，今年累計前10個月出口達3642億美元，成長率預估6.01%，創下11年來新高。哏圖文末再帶出「四個不同意，台灣更有力」。蔡總統高調宣告出口創新高成長率的背後，是台灣今年出口大陸金額，迄今已高達1546億，小英的大內宣豈非是「為匪宣傳」？

小英總統刻意把公投與台灣經濟成長率綁在一起，自是混淆視聽的宣傳手法。例如「反萊豬進口」公投，小英刻意說成是「美豬的公投案」，更把參與國際組織的重責大任綁在萊豬身上，鬼扯什麼「若美豬公投通過將影響台灣經貿布局」，台灣想要加入國際組織，靠美豬有用嗎？就是要不斷地洗腦人民，深植反萊豬就是反美豬、反美豬就是親中反美。

小英不敢明說的是，今年經濟成長率能創下11年來新高，主要是對大陸及香港的出口額，從去年的1513億美元，到今年已高達1546億美元；換句話說，兩岸經貿往來不但沒有受疫情影響，反而因疫情更加深化，也就是小英總統執政5年多來，台灣出口對中國大陸的依存度愈來愈高。

前總統馬英九執政時，蔡英文不斷抨擊經貿過度依賴大陸，重批兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是包裹糖衣毒藥。小英執政5年多來，不但沒有廢止ECFA，反而「毒藥」愈吃愈上癮，只有競選連任時高舉反中大旗，高票連任後繼續吃毒藥，如今甚至拿毒藥當作反公投宣傳補帖。合理解釋就是小英的「抗中保台」騙很大，骨子裡不僅騙選票，更想賺大陸的鈔票！