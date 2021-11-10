肆虐近2年的新冠疫情終於趨緩，除歐洲少數國家外，各國確診案例急速下滑，國內也幾無疫情。隨著疫苗覆蓋率穩定上升，病毒保護網漸趨綿密，現在應該思考如何進入後疫情時代，讓生活步調盡量回歸常態，重振經濟與民生。明年春節是一個重要的起點，政府應該適當放寬檢疫規定，讓在外遊子都能便利地返鄉與家人團圓。

縮短隔離讓家人團圓

台灣5月中疫情大爆發，但傳染逐漸獲得控制，9月中之後新增確診與死亡數經常掛零，少數確診者研判也是舊案。國際疫情同樣趨緩，即使最近又有些上升，但拜疫苗覆蓋增加之賜，死亡率大幅下降。日本更是為疫情的「神祕消失」感到意外，有專家分析是病毒異變後的自我毀滅。事實上，今年全球以Delta變異株為主流，Delta雖然傳染力較強，但並不增加重病與死亡率，隨著各國普遍施打疫苗，全世界也一步步走出了疫情陰影。

美國從8日開始，只要完整接種美國食藥局（FDA）或世衛（WHO）認可的疫苗，加上72小時核酸檢測陰性證明，就可以入境免隔離。英國、泰國、澳洲等國均採類似開放措施。日本認可AZ、BNT與莫德納3種疫苗，完整接種的商務人士或勞工入境隔離縮短為3天。先進國家接種率多已達9成上下，有些還開始追加第3劑，美國因為始終有部分人口抗拒疫苗，至今完整接種率只有6成，但還是決定開放邊境管制，讓生活回歸常態，經濟重拾活力。

當國際間轉為以「開放、重啟」為政策主軸時，台灣卻還是抱著「封鎖、清零」的思維不放，原因當然是疫苗政策失當，國際採購不足且到貨量少，導致民眾接種率落後，旅行自由度不如其他國家，以致在彭博的全球防疫韌性排行榜落入後段班。靠著美、日等國的捐贈以及鴻海、台積電與慈濟的義舉，台灣才加快施打速度。目前第1劑超過7成5、第2劑也接近4成，平均1天約增加1%，依此速度推估，到年底應該可以讓第1劑達85%、第二劑破7成，前提是疫苗到貨量夠多。政府訂購的莫德納與AZ，至今還各有2、300萬劑沒到貨，鴻海等企業團體捐贈的1500萬則一直穩定到貨，評估應該可以填補上疫苗缺口。

指揮中心保守沒自信

衛福部長陳時中說今年底第2劑要打到8成有困難，但到了明年1月底農曆春節前，第2劑的覆蓋率就算不到8成也接近了。因此，指揮中心不妨更積極地思考，如何適度放寬限制，讓海外民眾能方便地返鄉與家人團聚。政府宣布春節返鄉的檢疫從14天改為10+4，在家人都完整打滿兩劑疫苗下，後4天可返家居檢。但指揮中心的思考，還是停留在疫情高峰期的狀態，因此堵之防之，而且目前確診與死亡雙雙加零的防疫佳績，讓指揮中心不希望一旦放寬管制，確診數又往上跳，之前「3+11」的漫天炮火又會襲來。

「3+11」時台灣接種率仍低，民眾毫無防護極為脆弱，邊界就必須嚴守。現在要思考的，不是如何繼續鎖國清零，而是如何放寬管制恢復生活。春節期間的管制措施，應該和後疫情時代更開放的防疫政策作整體思考，只要第2劑覆蓋率達到7、8成，「10+4」進一步放寬為「7+7」亦無不可。這可以大幅降低返鄉民眾的經濟與時間耗損。而且，我們終究也要逐漸對國外旅客打開國門，初步可以依當地疫情給予不同程度的隔離管制，目標是有一天像美國一樣完整接種即免隔離，這對災情慘重的觀光業將是一大福音。

坦白說，當國人兩劑疫苗打好打滿後，便算是已經盡了人事，即使有突破性感染，也因為疫苗能大幅降低重病與死亡率，不致對民眾健康造成太大威脅。今後全球會進入一個與病毒共存的時代。從此我們生活中有新冠病毒，但能以疫苗與公衛的手段，讓傷亡減少到可以忍受的程度，而社會運作與經濟民生則都重回正常步調。台灣不能永遠鎖國，在各國紛紛開放時，台灣漫長的隔離會對商務形成阻礙，不利於重振經濟與觀光交流。指揮中心必須用前瞻的眼光思考如何進入後疫情時代，這次春節假期，正是一個很好的新措施起點。